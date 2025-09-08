כיכר השבת
בלב השכונה החרדית: שני עובדים חולצו מהפיר לאחר קריסת מעלית משא

לוחמי האש ויחידת חילוצים מיוחדים של ירושלים חילצו שני עובדים שנלכדו בפיר מעלית קרס, והעבירו אותם להמשך טיפול רפואי (בארץ)

חילוץ (צילום: נתנאל דמארי, דובר מרחב האומהlמחוז ירושלים)

היום (שני) בשכונת בית ישראל בירושלים, לוחמי תחנת מרחב האומה בשיתוף עם היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז ירושלים (יל"מ) חילצו שני עובדים שנלכדו בפיר מעלית משא לאחר שקרסה לפתע.

הצוותים פעלו במהירות, תוך שימוש בכלים ייעודיים, באזור מורכב לחילוץ. הפועלים חולצו במהירות והועברו להמשך טיפול רפואי על ידי כוחות מד"א.

מפקד האירוע, רשף אבירם כהן, מסר: "דווח לנו מהמשל"ט המחוזי על שני פועלים שנלכדו בפיר בעקבות קריסת מעלית. ביצענו חילוץ מהיר בסיוע יל"מ ירושלים והוצאנו את הפועלים מהפיר כשהם בהכרה. מיד העברנו אותם להמשך טיפול רפואי של מד"א ירושלים".

האירוע ממחיש את החשיבות של תגובה מהירה ושיתוף פעולה בין יחידות החירום והחילוץ, ומדגיש את הצורך בשמירה על בטיחות עובדי הבניין והתחזוקה של מערכות המעליות.

