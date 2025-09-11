במסגד בדוחא בירת קטאר נערכה היום (חמישי) הלוויית שישה מחוסלים, שחוסלו בהפצצה שביצע חיל האוויר כנגד בכירי החמאס, שהתכנסו במבנה לדון בהצעת טראמפ לעסקה.

חליל אל חיה, בכיר הארגון שהיה יעד לחיסול ולפי שעה מצבו לא ברור, לא נראה בהלוויה. זאת על אף שבנו, מנהל לשכתו ואחד ממאבטחיו נמנים עם המחוסלים.

גם בכירים נוספים בחמאס לא נראו בהלוויה, ובינתיים גם לא פורסמה כל תמונה שלהם אחרי ניסיון החיסול. בישראל שומרים על עמימות סביב הצלחת התקיפה, ולעת עתה לא ברור מי מהמחבלים שרד את החיסול ומי לא.

בהלוויה השתתף אמיר קטאר. על חמש מתוך שש הארונות הונחו דגלי 'פלסטין'. על ארון נוסף, שישי, ככל הנראה זה של איש הביטחון הקטארי, הונח דגל קטאר.

ארגון הטרור חמאס פרסם הודעה אחרי ההלוויה ובה ציין כי בהלוויה השתתפו לצד בכירים בקטאר גם "מספר מנהיגי חמאס". הם לא פירטו שמות. בתמונות שצורפו נראים אוסאמה חמדאן ועיזת א-רישק. יתר הבכירים לא נראים בתמונות.

בתוך כך, היום פרסם בכיר חמאס פאוזי ברהום, הודעה רשמית מטעם הארגון, ובה ציין כי אשתו של אל חיה נפצעה בתקיפה. ברהום לא פירט מה עלה בגורל הבכירים - זאת למרות שהארגון הכחיש את הדיווח על חיסולם.

יחד עם זאת אמר כי ניסיון החיסול הישראלי כשל. הוא כן הודה כי הבכירים נכחו במבנה שהופצץ ודנו על התקדמות העסקה. בדבריו, תקף את ישראל שמחבלת לדבריו במאמצים להגיע להסכם.

מוקדם יותר היום התייחס ראש הממשלה נתניהו במרומז לתקיפה הישראלית בקטאר, וסיפק גם הסבר למהלך שהיה שנוי במחלוקת בדרג הביטחוני. לדבריו, באירוע שנערך לזכרו של הלוחם אלי כהן הי"ד, "אנחנו כבר הוכחנו, לעיני העם כולו, שאין שום מקום בטוח למי שאחראים לטבח הנורא של ה-7 באוקטובר. המסר עבר בבירור: אין לכם מקום מפלט. אין מקום שידינו לא תגיע אליכם״.