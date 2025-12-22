עימות התפרץ היום (שני) בין חבר הכנסת אחמד טיבי ובין חברי כנסת מהליכוד, במהלך נאומו של הראשון בדוכן במליאת הכנסת.

טיבי נאם במסגרת הדיונים על הצעת החוק, בקריאה ראשונה, לכליאת לוחמים בלתי חוקיים. טיבי הזכיר רופא פלסטיני שנעצר בעזה לאחרונה.

"ד"ר חוסאם אבו ספייה", אמר טיבי, "הוכרז כלוחם בלתי חוקי. הוא רופא, מנהל בית חולים, הרגו את הבן שלו, קבר אותו כשעבד בבית חולים".

לדברי טיבי, "משתמשים בתואר הזה כדי להמשיך לכלוא אנשים, גם רופאים בכירים אחים ואחיות לכן זה חוק שבא להתמיד בדיכוי ובעינוי".

כשחבר הכנסת מהליכוד משה סעדה התפרץ לדבריו הגיב טיבי: "שתוק, שב" ופנה לסגן יו"ר הכנסת משה סולומון שניהל את הישיבה. "מה זה הדבר הזה?"

סעדה נעמד על מקומו ומחא: "הוא אומר שהצבא כּוֹלֵא רופאים זה שקר, לא ניתן לו".