תושב בני ברק התמוטט ברחוב ופונה תוך כדי פעולות החייאה 

הכוחות מטפלים בשטח ( צילום: דוברות הצלה )

כוחות גדולים של הצלה הוזעקו הלילה (בין שני לשלישי) לרחוב אשל אברהם בבני ברק בעקבות דיווח על גבר שהתמוטט ברחוב והוא איבד את ההכרה.