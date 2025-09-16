כיכר השבת
פונה ל'מעייני הישועה'

תושב בני ברק התמוטט ברחוב ופונה תוך כדי פעולות החייאה 

כוחות הצלה העניקו הלילה טיפול רפואי לגבר שהתמוטט בבני ברק ואיבד את ההכרה | לאחר טיפול ראשוני הוא פונה תוך כדי פעולות החייאה (בארץ)

הכוחות מטפלים בשטח (צילום: דוברות הצלה)

כוחות גדולים של הצלה הוזעקו הלילה (בין שני לשלישי) לרחוב אשל אברהם ב בעקבות דיווח על גבר שהתמוטט ברחוב והוא איבד את ההכרה.

יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצעו הכוננים פעולות החייאה מתקדמות בגבר בן 51, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים 'מעייני הישועה' בעיר.

תורן הלילה של הצלה נתי גולדרייך וחובש הצלה ידידיה פרידמן דיווחו: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 51, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתמוטט ברחוב.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, אשר כללו עיסויים ומתן סיוע נשימתי, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים מעייני הישועה בעיר".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר