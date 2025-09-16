תושב בני ברק התמוטט ברחוב ופונה תוך כדי פעולות החייאה 

כוחות גדולים של הצלה הוזעקו הלילה (בין שני לשלישי) לרחוב אשל אברהם בבני ברק בעקבות דיווח על גבר שהתמוטט ברחוב והוא איבד את ההכרה.
יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצעו הכוננים פעולות החייאה מתקדמות בגבר בן 51, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים 'מעייני הישועה' בעיר.
תורן הלילה של הצלה נתי גולדרייך וחובש הצלה ידידיה פרידמן דיווחו: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 51, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתמוטט ברחוב.
"יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, אשר כללו עיסויים ומתן סיוע נשימתי, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים מעייני הישועה בעיר".
