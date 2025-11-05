לא שקט שם אף פעם: צוותי רפואה של איחוד הצלה העניקו הערב (רביעי) סיוע ראשוני לכעשרה נפגעים בקטטה המונית באולם אירועים - ברחוב עזרא בבני ברק.

לדברי נוכחים במקום, מהומה פרצה במהלך חתונה באולם השמחות בשל וויכוח שהחל להתפתח בין האורחים באולם, לבין המלצרים במקום - כאשר החליט אחד הנערים להשפריץ גז חריף על הנכחים במקום, צעד שהביא לעשרות פצועים, קל וכשני פצועים במצב קשה, לאחר המהומות המשטרה הגיעה למקום לשמירה על הסדר.

חיים ישראל כץ ושמוליק לוסטיג חובשים בצוות האמבולנס של איחוד הצלה שהיו במקום מסרו: "נמסר לנו כי התפתחה במקום קטטה המונית בין משתתפי האירוע. הענקנו טיפול קפואי לכעשרה נפגעים ופינינו לבית החולים שיבא בתל השומר צעיר כבן 20 עם כוויות בפלג גופו העליון כשמצבו בינוני״.