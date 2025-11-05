כיכר השבת
רוסס גז חריף

קטטה המונית בחתונה הבני ברקית: עשרות נפצעו לאחר ויכוח עם עובדי המטבח 

כעשרה נפצעו הערב באורח קל-בינוני, במהלך קטטה שפרצה באולם אירועים ברחוב עזרא בבני ברק | נוכחים במקום: "החל וויכוח בין המלצרים לאורחים שנגמר בריסוס גז חריף" (מקומי, בארץ)

הקטטה בבני ברק (צילום: איחוד הצלה)

לא שקט שם אף פעם: צוותי רפואה של איחוד הצלה העניקו הערב (רביעי) סיוע ראשוני לכעשרה נפגעים בקטטה המונית באולם אירועים - ברחוב עזרא ב.

לדברי נוכחים במקום, מהומה פרצה במהלך חתונה באולם השמחות בשל וויכוח שהחל להתפתח בין האורחים באולם, לבין המלצרים במקום - כאשר החליט אחד הנערים להשפריץ גז חריף על הנכחים במקום, צעד שהביא לעשרות פצועים, קל וכשני פצועים במצב קשה, לאחר המהומות המשטרה הגיעה למקום לשמירה על הסדר.

חיים ישראל כץ ושמוליק לוסטיג חובשים בצוות האמבולנס של איחוד הצלה שהיו במקום מסרו: "נמסר לנו כי התפתחה במקום קטטה המונית בין משתתפי האירוע. הענקנו טיפול קפואי לכעשרה נפגעים ופינינו לבית החולים שיבא בתל השומר צעיר כבן 20 עם כוויות בפלג גופו העליון כשמצבו בינוני״.

