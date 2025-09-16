משרד הפנים קיים היום (שלישי) כנס מקצועי לחשבים המלווים, הפועלים בשלטון המקומי כחלק ממערך התמיכה והפיקוח של המשרד ברשויות המצויות בתהליך הבראה והתייעלות כלכלית.

הכנס התקיים במעמד מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, בכירי הנהלת משרד הפנים, החשבים המלווים, נציגי הרשויות המקומיות ומכובדים נוספים – במסגרת הכנס עדכן מנכ"ל המשרד על עדכון שכרם של החשבים המלווים ב-40% לאחר שנים של הקפאה.

במהלך הכנס המקצועי הציגו מנהלי משרד הפנים לחשבים המלווים כלים מקצועיים שיסייעו בעבודתם מול הרשויות המקומיות. ההרצאות התמקדו בניהול התקציב ככלי אסטרטגי, בהתמודדות עם אתגרי הארנונה, בהגדלת הכנסות עצמיות ברשויות ובאישור חוקי עזר מקומיים.

בנוסף, הוצגו אפשרויות לקידום מיזמים ופרויקטים ברשויות וכן הוצגו עיקרי הדגשים בעבודת החשב המלווה, תוך התמקדות ברגולציה פיננסית, בזיהוי כשלים ותהליכי שיפור במטרה לחזק את יציבות ההכנסות של הרשות המקומית.

מנכ”ל משרד הפנים, ישראל אוזן, הודה לחשבים על תרומתם המשמעותית בליווי והבראת הרשויות ואמר: “‏החשבים המלווים הם הזרוע שלנו בשטח, העיניים שמבטיחות ניהול תקין ומאוזן ברשויות המקומיות ואנחנו רואים בכם כשותפים אסטרטגיים להבראת הרשויות.

סוגיית החשבים המלווים חשובה לי וחשובה למשרד הפנים. היום אני שמח לבשר על עדכון שכרם בעלייה של 40% - לאחר שנים של הקפאה. לצד זאת, נפעל לחזק את מנגנון החשב המלווה, לשמר חשבים מצוינים ולגייס חשבים איכותיים נוספים.

״אתם הפנים שלנו ברשויות המקומיות, וההערכה שלנו אליכם היא רבה. אתם הזרוע הארוכה של המשרד ברשויות שנדרשו למינוי חשב מלווה. יחד עם עדכון השכר, המבטא את הערכה הרבה לתפקיד שלכם, אני דורש ומצפה לעבודה מאומצת כדי לסייע לרשויות המקומיות לצאת ממשבר, באמצעות ניהול תקציבי נכון ולבסס תשתית כלכלית יציבה לטובת התושבים.”

חשבים המלווים ממונים על ידי משרד הפנים ברשויות מקומיות, בהם קיים משבר ניהולי כספי או ארגוני וזאת כדי להבטיח ניהול תקין ומאוזן וביסוס תשתית כלכלית בריאה לפיתוח ושירות מיטבי לתושב - בשנת 2025 מכהנים 64 חשבים מלווים ברשויות המקומיות.

איתן כהן מנהל מינהל השלטון המקומי ומנהל אגף תקציבים במשרד הפנים התייחס בדבריו לחשיבות הניהול התקציב ברשות ואמר: "ניהול תקציב נכון ברשות המקומית, זו הדרך המרכזית להוביל שינוי, להציב מטרות ולוודא שהמשאבים משרתים את טובת התושבים. החשב המלווה הוא לא רק שומר הקופה - הוא השותף של הרשות בדרך לאיזון תקציבי ושיפור השירות לתושב. בסוף, בזכותו הרשות יכולה ם להיות אחראית וגם להתפתח.

ד”ר יוסי בנישתי, מנהל אגף בכיר בקרה וכלכלה ברשויות המקומיות, עמד על האתגרים בתחום גביית הארנונה ואישור חוקי העזר, והציג את חשיבות תפקיד החשב בהבטחת הגבייה התקינה ברשות.

מנכ״ל המרכז למיפוי ישראל, חגי רונן, הציג את האפשרויות לסיוע באמצעות שימוש נכון במפות ובכלים של המרכז למיפוי, בין היתר באמצעות מיפוי הנכסים ברשות.

ד”ר שרון אפריל הציגה את הכלים הדיגיטליים של משרד הפנים לייעול עבודת הרשות, לשיפור ממשקי העבודה ולקידום תהליכים דיגיטליים, במטרה לחזק את יכולות הגבייה ברשויות.