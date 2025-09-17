ועדת הכלכלה קיימה היום (רביעי) דיון בנוגע לתווי חניה לנכים, במהלך הדיון נחשפו הקומבינות והוצגו שיטות הפעולה מה אפשר לעשות נגד זה.

נכים וחולים כרונים הציגו בדיון את הקשיים שלהם לקבלת התו. משרד התחבורה הציג את המספרים הבלתי נתפסים של תווי החניה הקיימים בארץ, כאשר כמעט רבע מהם חשודים כמזויפים. כולם הסכימו שמדובר בהטבה נגישותית חשובה, שנעשה בה שימוש לרעה.

כדי להתמודד עם הקושי, יו"ר הוועדה ח"כ דוד ביטן הציע למשרד התחבורה לבטל את האפשרות להנפקה אוטומטית של 2 תווי חניה לכל נכה: "יש יותר מידי תווי נכה. למה נותנים שניים לאדם? מספיק אחד. תגישו חקיקה לתג אחד בלבד ופה בוועדה נעביר את זה במהירות."

אדי בן ליש, ראש מינהל תנועה במשרד התחבורה: "כיום ישנם כ-650,000 תגי חניה בארץ, כ-18% מכלל הרכבים בארץ, לעומת 8% בלבד באירופה. בבת ים יש כבר למעלה מ-35% מהרכבים, ואז לנכה אמיתי אין איפה לחנות. בשנה שעברה זיהינו תופעה של זיוף, ופנינו ללהב 433 שפתחו בחקירה מעמיקה והתגלו קרוב ל-150,000 תגים חשודים שהוגשו בידי מאכערים. כשמגיע מייל אחד של מאכער עם 4000 בקשות שכולם שם קטועי רגליים זה קופץ אצלנו כחשוד. אלה קיבלו אישור זמני לשנה, ובשנה הבאה נבדוק פרונטלית שוב את כולם. הקריטריונים מפורסמים באתר. בינתיים יצאנו למכרז חדש ש-30 רופאים שלנו בודקים את הפניות. עד כה בדקנו 60,000 פניות חדשות ויש עוד כ-50,000 ממתינים." בן ליש הדגיש כי "מי שהיה לו תג נכה וביקש הארכה, קיבל הארכה אוטומטית לחצי שנה ואפילו כבר נתנו הארכה שניה אוטומטית, עד שנגמור את הפול." נציג משרד האוצר אמר כי ניתנים תקציבים לרופאים לבדיקת הפנייה, "משלמים פי חמישה לבדיקה מעמיקה יותר".

בן ליש ממשרד התחבורה הציג פיתוח דיגיטלי שאחרי החגים כבר יופעל כפיילוט בירושלים: "אפליקציית "חניתי" לתו נכה דיגיטלי, וכך לא ניתן יהיה להפעיל 2 תגים בו זמנית ובהמשך גם לזהות שהנכה נמצא ברכב." בנוסף, אמר כי הם משדרגים את המערכת הרפואית והגשת ערעור תהיה אפשרית רק אחת לחצי שנה ולא באופן חוזר ונשנה." סגנית ראש עיריית ת"א מיטל להבי הטילה ספק במהלך הדיגיטלי שהציע מש' התחבורה: "בזבוז זמן. זה יהיה ניסוי לא יעיל, כי מה יקרה אם אחד יחנה בנתניה ואחד בי-ם? הכול יהיה מרושת מצלמות? גם ברהט? אין לנו דרך לזהות." ח"כ טלי גוטליב התנגדה מסיבות אחרות: "אני לא רוצה שפנים של קטינים מאותגרים יימצאו במאגרים. איפה הפרטיות?"

אסתר קרמר, נכה המסתייעת בכיסא גלגלים סיפרה על המצוקה שלה כאדם עם מוגבלות המתנהל בלי רכב: "ישנם רכבי נכים שחוסמים את הגישה באופן שמסכן גם את הנכים – בדרכי לכנסת הבוקר מהתחנה המרכזית נאלצתי ארבע פעמים לרדת לכביש." קרמר הציעה פתרון: "תו נכה צריך להיות מופעל ע"י טביעת אצבע או זיהוי פנים ואז נדע שזה רק כשהנכה ברכב."

נציגי עמותות שונות ביקשו להכניס גם אותם לקריטריונים שמקנים את ההטבה הנגישותית החשובה. מנכ"לית עמותת חו״ף למען חולי פיברוזיס ריאתי וידי בר נתן: "זוהי מחלה פרוגרסיבית חשוכת מרפא וההתדרדרות מהירה. חולה שזכאי היום לתו נכה יהיה זכאי גם בעתיד. אנחנו מבקשים לאפשר תג חניה לצמיתות לחולים הכרוניים, כדי למנוע פגיעה וטרטור של החולים ובני המשפחה." גם חולים במחלות מעי דלקתיות מחו: "חולי קוליטיס הודרו מהקריטריונים החדשים. יש 70,000 חולים בישראל, שככל הנראה כ-40% מהם עם קושי בהתאפקות." ח"כ טלי גוטליב תמכה והציעה להוסיף זאת בנוהל של סעיף סל וסיפרה כי יש לה ילד חולה קרוהן וילד חולה קוליטיס. נציג מש' התחבורה ביקש שיעבירו אליו את המסמכים והוא יבדוק את הנושא.

לודה אליאסיאן מנהלת אגף נכויות בביטוח הלאומי: "יש פער של כ-125,000 איש שלא מקבלים אצלנו קצבאות. למשל נכי צה"ל שלא נכללים במאגרי הביטוח הלאומי, מאחר והם מקבלים דרך אגף השיקום של משרד הביטחון. יש כאלה שלא זכאים להיבדק בגלל מבחני הכנסה ויתכן שהם כן תלויים בעזרת הזולת. לכן מידע מבט"ל יכול להיות תומך למש' התחבורה, אבל לא המידע הבלעדי." לדברי אליסיאן בקרוב יהיה ממשק פעיל בין משרד התחבורה לזה של הביטוח הלאומי "ואז במש' התחבורה יוכלו לראות את המידע הרלוונטי בביטוח הלאומי עבור כל מי שמגיש פניה לתו חניה. עד עכשיו היינו מעבירים להם נתונים שהם ביקשו לפי שירותים מסוימים."

בתום הדיון קרא יו"ר הוועדה ח"כ ביטן למשרד התחבורה לקדם במהירות את הנושא והודיע כי יקיים דיון נוסף בחודש נובמבר.