שורד השבי ירדן ביבס פרסם הבוקר (שני) פוסט באינסטגרם לקראת ערב ראש השנה, שבו צירף תמונה שלו לצד אשתו וילדיו שנרצחו בשבי חמאס, וכתב: "בלעדיכם החגים הם לא חגים בשבילי. לתאריכים ולימים אין משמעות. שירי, אריאל וכפיר - אני אוהב אותכם הכי בעולם, תמיד בעולם 🧡".

חטיפת משפחת ביבס התרחשה במהלך הטבח בקיבוץ ניר עוז ב־7 באוקטובר 2023, כאשר מחבלים פלסטינים פרצו ליישוב. ירדן ביבס נחטף ראשון, כשהוא פצוע ומדמם מראשו, תועד נגרר על ידי המחבלים, ובהמשך פורסמו סרטונים שבהם נראה מתעללים בו. זמן קצר אחר כך נחטפה אשתו שירי (32) יחד עם ילדיהם – אריאל בן ה־4 וכפיר התינוק, בן 9 חודשים בלבד, הצעיר מבין כל החטופים.

תמונתה של שירי המבוהלת, עוטפת את שני בניה בשמיכה בעודה מוקפת חמושים, הפכה לאחד הדימויים המזעזעים והנפוצים בעולם. הוריה של שירי, יוסי ומרגיט סילברמן – גם הם בני הקיבוץ – נרצחו באותו בוקר וגופותיהם אותרו רק כשבועיים לאחר מכן.

במהלך הפסקת האש הראשונה, בנובמבר 2023, ציפו בישראל לשחרורם של האם והילדים, אך חמאס טען כי נהרגו בתקיפה ישראלית. טענה זו נדחתה על ידי ישראל ונתפסה כ"טרור פסיכולוגי". ימים ספורים לאחר מכן פרסם חמאס סרטון שבו נראה ירדן מקבל את "הבשורה המרה".

ירדן עצמו שוחרר רק ב־1 בפברואר 2025, אחרי 484 ימים בשבי. שלושה שבועות מאוחר יותר, ב־20 וב־22 בפברואר, הועברו לישראל גופותיהם של שירי ושני ילדיה. בדיקות פתולוגיות ומידע מודיעיני העלו כי השלושה נרצחו בידי שוביהם זמן קצר לאחר החטיפה – והמחבלים ניסו להסוות את הרצח כהרג בתקיפה אווירית באמצעות השחתת הגופות. לפי ההערכה, הילדים נרצחו בידיים ממש, לקראת סוף נובמבר או תחילת דצמבר 2023.

ב־26 בפברואר 2025 נערכה הלווייתם של שירי, אריאל וכפיר ביבס, בהשתתפות אלפים. טקס האבל הפך לאירוע בינלאומי שסוקר ברחבי העולם והדגיש את ממדי הזוועה של מתקפת השבת השחורה.

בני המשפחה והציבור בישראל ניהלו קמפיין עולמי ממושך להשבתם – אירועים, עצרות והפגנות התקיימו ברחבי הארץ ובעולם, מהאו"ם בניו יורק ועד לכיכר החטופים בתל אביב. הצבע הכתום, המזוהה עם צבע שערם של שני הילדים, הפך לסמל של קריאת המחאה להשבת החטופים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב עם הגעת גופות הילדים לישראל ואמר: "השם יקום דמם – וגם אנחנו ננקום".