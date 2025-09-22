כיכר השבת
הי"ד

ירדן ביבס בפוסט כואב עם תמונת שירי והילדים: "החגים הם לא חגים בשבילי"

שורד השבי ירדן ביבס, בפוסט מצמרר עם תמונת אשתו והילדים שנרצחו בשבי האכזרי ברצועת עזה: "שירי, אריאל וכפיר - אני אוהב אותכם הכי בעולם, תמיד בעולם 🧡" (חדשות)

כיכר השבת
7תגובות
רגעי החטיפה של שירי ביבס, והילדים אריאל וכפיר

שורד השבי ירדן ביבס פרסם הבוקר (שני) פוסט באינסטגרם לקראת ערב ראש השנה, שבו צירף תמונה שלו לצד אשתו וילדיו שנרצחו בשבי חמאס, וכתב: "בלעדיכם החגים הם לא חגים בשבילי. לתאריכים ולימים אין משמעות. שירי, אריאל וכפיר - אני אוהב אותכם הכי בעולם, תמיד בעולם 🧡".

חטיפת משפחת ביבס התרחשה במהלך הטבח בקיבוץ ניר עוז ב־7 באוקטובר 2023, כאשר מחבלים פלסטינים פרצו ליישוב. ירדן ביבס נחטף ראשון, כשהוא פצוע ומדמם מראשו, תועד נגרר על ידי המחבלים, ובהמשך פורסמו סרטונים שבהם נראה מתעללים בו. זמן קצר אחר כך נחטפה אשתו שירי (32) יחד עם ילדיהם – אריאל בן ה־4 וכפיר התינוק, בן 9 חודשים בלבד, הצעיר מבין כל החטופים.

תמונתה של שירי המבוהלת, עוטפת את שני בניה בשמיכה בעודה מוקפת חמושים, הפכה לאחד הדימויים המזעזעים והנפוצים בעולם. הוריה של שירי, יוסי ומרגיט סילברמן – גם הם בני הקיבוץ – נרצחו באותו בוקר וגופותיהם אותרו רק כשבועיים לאחר מכן.

במהלך הפסקת האש הראשונה, בנובמבר 2023, ציפו בישראל לשחרורם של האם והילדים, אך חמאס טען כי נהרגו בתקיפה ישראלית. טענה זו נדחתה על ידי ישראל ונתפסה כ"טרור פסיכולוגי". ימים ספורים לאחר מכן פרסם חמאס סרטון שבו נראה ירדן מקבל את "הבשורה המרה".

ירדן עצמו שוחרר רק ב־1 בפברואר 2025, אחרי 484 ימים בשבי. שלושה שבועות מאוחר יותר, ב־20 וב־22 בפברואר, הועברו לישראל גופותיהם של שירי ושני ילדיה. בדיקות פתולוגיות ומידע מודיעיני העלו כי השלושה נרצחו בידי שוביהם זמן קצר לאחר החטיפה – והמחבלים ניסו להסוות את הרצח כהרג בתקיפה אווירית באמצעות השחתת הגופות. לפי ההערכה, הילדים נרצחו בידיים ממש, לקראת סוף נובמבר או תחילת דצמבר 2023.

ב־26 בפברואר 2025 נערכה הלווייתם של שירי, אריאל וכפיר ביבס, בהשתתפות אלפים. טקס האבל הפך לאירוע בינלאומי שסוקר ברחבי העולם והדגיש את ממדי הזוועה של מתקפת השבת השחורה.

בני המשפחה והציבור בישראל ניהלו קמפיין עולמי ממושך להשבתם – אירועים, עצרות והפגנות התקיימו ברחבי הארץ ובעולם, מהאו"ם בניו יורק ועד לכיכר החטופים בתל אביב. הצבע הכתום, המזוהה עם צבע שערם של שני הילדים, הפך לסמל של קריאת המחאה להשבת החטופים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב עם הגעת גופות הילדים לישראל ואמר: "השם יקום דמם – וגם אנחנו ננקום".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
לוחמים יקרים, ה' איתכם! הגיע הרגע להילחם ולחסל, להרוג ולהשמיד את עז אלדין אלחדד, ראאד סעד ומוהנאד רג'ב. השמידו כל מתקפה, מחצו את כוחות האויב, וודאו שכל ניסיון לפגוע בעם ישראל ייכשל. עם כוח ה' והאמונה שלכם ניצחון מוחלט בידיכם
משה
6
שלוחי גיהנם, חיים על רמיסת החיים אין ברירה אלא להוריד עליהם מטר אש, כאש סדום. זה לא "חיסול ממוקד" זה חיסול הכרחי.
עומר
5
ציידי הדמים שמנהלים את עזה לא שותפים למשא ומתן, אלא מועמדים לשריפה. כן – להרעיד את עזה עד שהצעקה האחרונה תיחנק מתחת להריסות. חלאות המוות שחיים על כספי טרור ודם יהודי לא יישאר מהם שריד. כל שכונה שלהם – יעד, כל בית – מטווח. חיסול מוחלט.
רונן
4
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
שמואל ב פרק כב פסוק לח
3
כל מי שתכנן, כל מי שתמך, כל מי שביצע, כל מי שרצח עזה תהפוך לעפר ואבק! כל מערך המחבלים יפול, כל כוחם יתמוטט, וכל אויבינו יושמדו עד האחרון!
יוסף
2
בהצלחה גדולה לחיילי ישראל, גיבורי החיל. יהי רצון שתזכו לנצח את אויביכם כמו שניצח ה' את מחנה אשור בימי חזקיהו המלך, שנאמר "ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף". כך יפול כל מחנה רשע וכל שונאי ישראל לפניכם, ותשובו לשלום בריאים ושלמים.
מלכה
1
ניסיון הסיכול בקטאר נכשל, אך זכרו את יחיא סינוואר הוא נמלט שוב ושוב, אך ברפיח כוח מחטיבת ביסלמ"ח חיסל אותו סופית. כל כישלון מחשל אתכם, וכל משימה מחזקת אתכם. התמדה, אומץ ונחישות הם הנשק שלכם והפגיעה הבאה תהיה מדויקת, קטלנית ובלתי נמנעת. תתמקדו, תתעקשו, תתקדמו אתם הכוח שמביא את הניצחון
זאב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר