הגשמים הראשונים הגיעו הבוקר (חמישי) לארץ והטביעו את חותמם בעיקר בצפון ובמרכז. מערכת הגשמים הסתווית הזו הביאה עמה כמויות משקעים משמעותיות ובלתי רגילות ביחס לתקופה זו של השנה.

השירות המטאורולוגי עדכן כי נשבר שיא הגשם ההיסטורי ליממה בחודשי ספטמבר. השיא הקודם עמד על 95.7 מ"מ, אשר נמדדו ב-12 בספטמבר 1932 באזור גוש עציון.

במהלך הגשמים הנוכחיים נרשמו כמויות חסרות תקדים:

נהריה: ירדו מעל 110 מ"מ בפחות מ-24 שעות, כאשר לפי נתונים עדכניים יותר נמדדו 117.4 מ"מ. כמעט 100 מ"מ מכמות זו ירדו בשעה וחצי בלבד. יש לציין כי הממוצע החודשי לספטמבר בנהריה עומד על 1.2 מ"מ בלבד. שבי ציון: נמדדו 125.4 מ"מ, כאשר 30 מ"מ נמדדו בחצי שעה בלבד. סך הכל נמדדו בשבי ציון 54 מ"מ מאתמול. רגבה: סך הכול נמדדו 54 מ"מ. עכו: נמדדו 83.1 מ"מ.

כמויות הגשם הקיצוניות הובילו להצפות חריגות. מוקדי הצפה נרשמו בנהריה, עכו ובדליית אל כרמל, שם אף דווח על עליית נחל הגעתון על גדותיו. עיריית נהריה קראה לתושבים להימנע מנסיעות שאינן הכרחיות.

בנוסף, השירות המטאורולוגי מזהיר מפני הצפות צפויות בגליל עליון מערבי, בגליל תחתון מערבי, במורדות הגליל המערבי ובעמק זבולון, בשל הגשמים המשמעותיים וסופות הרעמים.

עיריית חיפה הודיעה על סגירת החופים ואיסור רחצה עד להודעה חדשה. זאת בעקבות זרימה של מים מלוכלכים ממערכות הניקוז שהגיעה לים. לדברי העירייה, תופעה זו "אופיינית לגשמים הראשונים בעונה" ונגרמה בשל סחף שהצטבר. אגף החופים נמצא בקשר רציף עם משרד הבריאות ויעדכן בהמשך.