הפעילות מורכבת, כרוכה בסכנות ודורשת משאבים אדירים, אך כל הצלחה היא עולם ומלואו ( צילום: יח"צ )

בימים אלו, ימי הרחמים והסליחות, כאשר שערי שמיים פתוחים לקבל את תפילותינו, כולנו עומדים בחרדת הדין. אנו מתפללים, מבקשים ומתחננים על חיינו ועל חיי ילדינו. אך בעוד אנו עסוקים בחשבון הנפש הפרטי שלנו, זעקה אילמת בוקעת מלב הכפרים הערביים העוינים, זעקה של נשמות יהודיות שבויות המייחלות לישועה.

הרחק מעינינו, מתחת לרדאר של חיי היומיום, נמצאות נשים וילדים רכים, השבויים במקומות בלב הכפרים בהם שם שמיים אינו נזכר. אין מדובר רק בשבי פיזי, אלא בשבי רוחני נורא. זעקתן היא על ילדיהן הגדלים כגויים גמורים, ללא ידיעת קריאת שמע, ללא שמץ של מושג על מורשת אבות. יום הכיפורים שלהם הוא עוד יום של חושך וייאוש, ללא תפילה, ללא תקווה. בדיוק כאן נכנסים לתמונה אנשי "יד לאחים", הפועלים במסירות נפש של ממש, 24 שעות ביממה, כדי לחלץ את אותן נשמות אבודות מסכנת התבוללות נוראה, ולהשיבם אל חיק היהדות. הפעילות מורכבת, כרוכה בסכנות ודורשת משאבים אדירים, אך כל הצלחה היא עולם ומלואו.

יד לאחיפ פועל כבר שנים לחלץ את אותן נשמות אבודות מסכנת התבוללות נוראה, ולהשיבם אל חיק היהדות ( צילום: יח"צ )

גדולי ומאורי הדור, המלווים את פעילות הארגון, רואים בפעילות זו הצלת נפשות של ממש ומעוררים כי אין צדקה גדולה יותר מפדיון שבויים.

כדי לחזק את ידי התורמים והשותפים למצווה חשובה זו, כל השמות יועברו לתפילה מיוחדת, תפילה "בוקעת רקיעים" שתעלה ותבוא לפני כיסא הכבוד בערב יום הכיפורים, לגמר חתימה טובה, במקומות הקדושים והמסוגלים ביותר לישועה:

בכותל המערבי מול מקום קודש הקודשים.

במערת המכפלה בחברון, מקום תפילתם של האבות הקדושים.

בציונו של התנא האלוקי, הרשב"י במירון, בפתח המערה.

אל תחמיצו את השעה. בימים גורליים אלו, יש לכם הזדמנות להיות שותפים במצווה שאין גדולה ממנה, ולהבטיח לעצמכם את הסנגור החזק והנאמן ביותר ליום הדין.

להעברת תרומת פדיון כפרות למצוות פדיון שבויים ולהצלת נפשות לחצו כאן >>