אגודת אפרת: נותנות לנשים לבחור בחיים - גם בימים הנוראים

"רציתי לוותר – והיום אני אמא מאושרת"

שרית, אישה מירושלים, משתפת:

"נשארתי ממש לבד, בעלי לחץ שנעשה הפלה בגלל מצבנו הכלכלי. בלי תמיכה ובלי אמצעים. חשבתי שאין לי ברירה אלא להפסיק את ההיריון. פניתי לאפרת ושם נתנו לי אפשרות אמיתית לבחור. הם סיפקו לי מיטה, עגלה, ולמעשה את כל מה שהייתי צריכה לתינוק. תמיכה רגשית וכלים להאמין שאני מסוגלת. היום הבן שלי בן שנתיים, ובזכות אפרת התחלתי לצאת לעבודה והחיים שלי מלאים באור. אפרת נתנה לי את הכח לבחור במה שרציתי - לבחור בחיים".

כך נסייע לנשים בהחלטתן >>

לא רק הצלת חיים – ליווי וצמיחה

באגודת אפרת מדגישים כי הסיוע לא מסתיים ברגע הלידה עם כל המוצרים שצריכים לקבל את התינוק בבית. נשים רבות מקבלות מהאגודה ליווי מתמשך - סל תמיכה חודשי הכולל חיתולים, ביגוד, מזון לתינוקות ומזון למשפחה וליווי וייעוץ אישי לקבלת זכויות.

בנוסף, במסגרת פרויקט "אמהות בצמיחה", נשים מקבלות הכשרה מקצועית, ליווי תעסוקתי וכלים לעצמאות כלכלית. "המטרה שלנו היא לא רק להציל חיים - אלא גם לאפשר לאישה לפתוח דף חדש בביטחון כלכלי ובכבוד", אומרים באגודה.

תורמים לאגודת אפרת ומסייעים לאתגרי האמהות >>

הנתונים שמספרים הכול

במהלך קרוב לחמישים שנות פעילותה, הצליחה אגודת אפרת לסייע ולהציל למעל ל-89,000 ילדים. "מאחורי כל מספר עומדת אישה שקיבלה את האפשרות לבחור אחרת, לבחור בחיים – ותינוק שזכה להיוולד".

פדיון כפרות – בחירה של חיים

בימים הנוראים, כשעם ישראל אומר "מי יחיה ומי ימות" ומתפלל להכתב לחיים, באפרת מזכירים כי לכל אחד ואחת ניתנת האפשרות להיות שותפים ישירים במעשה של הצלת חיים בתרומת פדיון כפרות לאפרת.

אגודת אפרת קוראת לציבור הרחב:

"בערב יום הכיפורים, כולנו מחפשים זכויות. אין זכות גדולה יותר מלתת לאישה לבחור בחיים – ולהציל ילד ומשפחה. הצטרפו אלינו, וכל תרומה שלכם תהפוך לחיים חדשים".

נכנסים ומסייעים >>