עמותת “שלוה” הצטרפה למועדון המתנדבים הארצי

המועדון, המאגד כיום כ־500 אלף מתנדבים מכל רחבי הארץ, הפך בשנים האחרונות לגוף מרכזי לא רק בהוקרה על פועלם של המתנדבים, אלא גם בסיוע ממשי בהפחתת יוקר המחיה. באמצעות כרטיס האשראי הבלעדי וההטבות הנלוות אליו, נהנים המתנדבים מהנחות משמעותיות ויכולת חיסכון מצטברת שיכולה להגיע עד לגובה משכורת שלמה בשנה.
לקראת החגים מציע המועדון שורת הטבות שחוסכות מאות שקלים בכל חודש, ובהן:
- עד 15% הנחה ברשתות המזון המובילות: רמי לוי, קרפור, ויקטורי, ניצת הדובדבן ועוד
- 40% הנחה במגוון מסעדות נבחרות
- כניסה ללונה פארק ב־89 ₪ בלבד (במקום 170 ₪)
- שייק ב־10 ₪ בלבד ברשת פרש שופ
- 40% הנחה ברשת מגה ספורט
- עד 33 אגורות הנחה לליטר דלק – הטבה קריטית במיוחד עבור מתנדבים שמוציאים לא מעט על הוצאות רכב ודלק במסגרת פעילותם
- ועוד עשרות מבצעים והנחות המתעדכנים באופן שוטף באתר המועדון בהוקרה על התנדבותם
רק בחודש שעבר נהנו אלפי מתנדבים מהטבת קפה קר ב־1 ₪ ברשת פז yellow, שניתנה במהלך שיתוף פעולה ייחודי עם רשת פז. ההטבה נוצלה בהמוניה בתחנות הדלק ברחבי הארץ והוכיחה שוב את הערך הממשי שמעניק המועדון למתנדביו בחיי היום־יום.
במועדון מסכמים: "אנחנו מברכים את מתנדבי ‘שלוה’ על הצטרפותם למועדון. הם מהווים דוגמה ומופת למסירות ולנתינה אינסופית, ומגיע להם ליהנות מהטבות ופינוקים שיקלו עליהם ויוסיפו להם שמחה לאורך כל השנה. נמשיך לפעול כדי להביא בכל חודש הטבות והקלות משמעותיות, שייתנו ערך ממשי למתנדבים ולבני משפחותיהם בחיי היום־יום."
