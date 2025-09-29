עמותת “שלוה” הצטרפה למועדון המתנדבים הארצי ( צילום: באדיבות המצלם )

המועדון, המאגד כיום כ־500 אלף מתנדבים מכל רחבי הארץ, הפך בשנים האחרונות לגוף מרכזי לא רק בהוקרה על פועלם של המתנדבים, אלא גם בסיוע ממשי בהפחתת יוקר המחיה. באמצעות כרטיס האשראי הבלעדי וההטבות הנלוות אליו, נהנים המתנדבים מהנחות משמעותיות ויכולת חיסכון מצטברת שיכולה להגיע עד לגובה משכורת שלמה בשנה.