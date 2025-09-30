איבד את תפילין והטלית בתחנת הרכבת - כך התיק היקר חזר אליו  

"היו יקרים מאוד ללבו": מספר ימים לפני כניסת השנה החדשה, נוסע מהעיר פתח תקווה שכח תיק ברכבת, ובו ערכת תפילין, טלית, ופיטום הקטורת.

במהלך הבוקר למחרת, החלו ברכבת ישראל במאמצים לאיתור הנוסע, ולאחר מספר שעות הצליחו ליצור קשר עם הנוסע ולהודיע לו שהאבדה שהייתה יקרה לליבו נמצאה וממתינה לו בתחנה.

במהלך יום חמישי האחרון הנוסע הגיע יחד עם רעייתו למחלקת אבדות ומציאות ולקח את התיק היקר. הנוסע אף אמר לעובדים במקום "כי הוא מודה להם מקרב לב על הדאגה שהראיתם לנו. אני עם דמעות, מברך אתכם לשנה טובה ומבורכת", בעודו מחזיק את התפילין הוסיף: "כל התיק לא שווה את מה שעכשיו אני מחזיק ביד שלי".

בסיום, הנוסע קרא לנוסעים שאיבדו את חפציהם ברכבת, להגיע ולחפש אותם: "לכל מי שאבד משהו, תבואו לכאן ותחפשו, כי יש פה דברים ששוכבים פה כבר ארבעה חודשים ומחכים לכם כאן".