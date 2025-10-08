כיכר השבת
זו הסיבה לדליקה

פחד בעיר בגוש דן: לכודים חולצו מדירה בוערת; שלושה נפצעו בדרגות שונות

בעיר בת ים פרצה בשעת בוקר מוקדמת שריפה בדירת מגורים בבניין בן ארבע קומות. לוחמי האש שהגיעו למקום, חילצו דיירים שנלכדו בדירה והעבירו אותם להמשך טיפול לידי כוחות ההצלה (חדשות בארץ)

השריפה הבוקר בבת ים (צילום: כב"ה גוש דן)

בשעת בוקר מוקדמת (רביעי) התקבלו מספר קריאות במוקדי החירום, על עשן שחור סמיך שעולה מדירה ברחוב ניצנה בבת ים.

למקום הוזנקו שישה צוותי כיבוי, חילוץ והצלה. עם הגעתם הבחינו הלוחמים בשריפה פעילה בדירה בקומה השנייה מתוך ארבע.

הלוחמים פעלו במספר גזרות במקביל לביצוע סריקות לאיתור לכודים, כיבוי מוקד הבעירה ופינוי דיירים שנשקפה להם סכנה.

מן הזירה חולצו ארבעה דיירים והועברו לטיפול צוותי מד״א, כאשר שלושה מהם במצב קל ואחד במצב בינוני.

סגן מפקד תחנת חולון, סגן טפסר עובד מנשה: ״הגענו למקום בכוחות גדולים כדי לתת מענה מהיר, יעיל ומציל חיים לדיירי הבניין, שהונחו להסתגר בדירותיהם עד לסיום פעולות הכיבוי. אנו מזכירים לציבור להתקין גלאי עשן אמצעי פשוט שהוכח כמציל חיים בעת שריפה״.

יצוין, כי על פי המידע שהגיע לידינו, בחקירה שהתבצעה בתום האירוע נמצא כי כשל חשמלי הוא שגרם לפרוץ הדליקה.

השריפה הבוקר בבת ים (צילום: כב"ה גוש דן)
השריפה הבוקר בבת ים (צילום: כב"ה גוש דן)
השריפה הבוקר בבת ים (צילום: כב"ה גוש דן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר