בשעת בוקר מוקדמת (רביעי) התקבלו מספר קריאות במוקדי החירום, על עשן שחור סמיך שעולה מדירה ברחוב ניצנה בבת ים.

למקום הוזנקו שישה צוותי כיבוי, חילוץ והצלה. עם הגעתם הבחינו הלוחמים בשריפה פעילה בדירה בקומה השנייה מתוך ארבע.

הלוחמים פעלו במספר גזרות במקביל לביצוע סריקות לאיתור לכודים, כיבוי מוקד הבעירה ופינוי דיירים שנשקפה להם סכנה.

מן הזירה חולצו ארבעה דיירים והועברו לטיפול צוותי מד״א, כאשר שלושה מהם במצב קל ואחד במצב בינוני.

סגן מפקד תחנת חולון, סגן טפסר עובד מנשה: ״הגענו למקום בכוחות גדולים כדי לתת מענה מהיר, יעיל ומציל חיים לדיירי הבניין, שהונחו להסתגר בדירותיהם עד לסיום פעולות הכיבוי. אנו מזכירים לציבור להתקין גלאי עשן אמצעי פשוט שהוכח כמציל חיים בעת שריפה״.

יצוין, כי על פי המידע שהגיע לידינו, בחקירה שהתבצעה בתום האירוע נמצא כי כשל חשמלי הוא שגרם לפרוץ הדליקה.