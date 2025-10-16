שלוות החג בעיר אשדוד הופרה באחד מימי חול המועד סוכות, לנוכח פועלם הנפשע של מיסיונרים מרשיעי ברית שאינם בוחלים בשום מאמץ, אלים ודוחה ככל שיהיה, על מנת להפיץ את ההטפה הנפשעת שלהם ולהעביר על דתם יהודים תמימים ותועים. אותם מיסיונרים, שזהותם מתועדת וידועה היטב במחלקה למאבק במיסיון של ארגון הפעילים יד לאחים, פשטו על החניון הענק שליד מרכז מסחרי גדול והומה אדם והציפו את כל שמשות הרכבים בו בחומרי התרעלה המפוקפקים שלהם.

תושבים מהעיר ומהערים הסמוכות לה שביקרו בימי חול המועד סוכות במרכז המסחרי בעיר, הופתעו לגלות חומרי תעמולה מיסיונריים שהונחו על שמשות הרכבים החונים. עד מהרה התברר כי מאחורי החלוקה הסתרו מספר אנשי מיסיון מועדים שפעלו במקום וחילקו עלונים וספרונים בעלי תוכן מיסיונרי נוצרי, במטרה לעורר עניין בקרב העוברים והשבים. הפעולה עוררה תגובות מעורבות מצד הציבור. לא מעט מהמבקרים הביעו אי נוחות ואף חשש מהשפעת התכנים על ילדים ובני נוער, ומיהרו לדווח למוקד החירום של ארגון יד לאחים.

פעילי ארגון יד לאחים, הניצב זה עשרות שנים בחזית מערכות המאבק וההצלה מהמיסיון והכתות, מיהרו להגיע למקום, לאגף אותו מכל עבריו ולאסוף את כל החומרים. אנשי התיעוד של יד לאחים דאגו לתעד את ההפצה הנפשעת על מנת לעשות בה שימוש בצעדים המשפטיים שיינקטו בהמשך כנגד המיסיונרים. במקביל, הסתובבו הפעילים במרכז המסחרי ובמבואותיו והזהירו את הציבור מפני פועלם המסוכן של המיסיונרים הרוחשים באזור ואורבים להם ולנפשם.

בארגון הביעו דאגה מהתופעה והדגישו את חשיבות הערנות הציבורית למקרים מסוג זה. ראשי יד לאחים אמרו מיד לאחר החג כי "מדובר בניסיון נוסף להשפיע על הציבור בדרכים עקיפות. אנו מחוייבים להמשיך לפעול על מנת למנוע הישנות של תופעות דומות בעתיד. לא ננוח ולא נשקוט ונעשה את כל אשר לאל ידינו, בכל הדרכים הלגיטימיות העומדות לרשותנו, כדי לבלום את התפשטות הנגע המיסיונרית ולהצר את צעדי אנשיו המפוקפקים".

במחלקה למאבק במיסיון ציינו כי "לא בכדי בוחרים המיסיונרים בשיטה הנלוזה של הפצת חומר למכביר במוקדים הומי אדם. הם עושים זאת מתוך כוונת זדון ברורה ומרושעת, על מנת לצוד מתוככי המון העם יהודים תמימים ותועים, שעלולים לגלות עניין בחומר הוויזואלי המושקע וכך לדרדר אותם חלילה ליצירת קשר שאחריתו מי ישורנו ועלול להגיע עד להטבלה לנצרות רח"ל. והיא לא תצלח".