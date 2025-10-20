בדיון שנערך אתמול (ראשון) בוועדת הצעירים בכנסת, נחשפו נתונים קשים של המוסד לביטוח לאומי, מהם עולה כי רק כ-50% מנפגעי פעולות האיבה ששרדו את פסטיבל הנובה, הצליחו לחזור למעגל העבודה ברצף של לפחות חמישה חודשים. עוד עלה כי כ-10% בלבד שבו לעבודה לפרקי זמן קצרים יותר של שלושה עד ארבעה חודשים, בעוד יתר הנפגעים עדיין מתמודדים עם השלכות נפשיות קשות של אירועי הטבח.

על פי הנתונים, מדובר ב-3,559 שורדים שהוכרו כנפגעי פעולות איבה. גורמים מקצועיים שהשתתפו בדיון סיפרו כי רבים מהם עדיין מצויים בטיפולים נפשיים אינטנסיביים, וחלקם מתקשים לצאת מהבית או לשוב לשגרה בסיסית. "אנשים חווים פלאשבקים, חרדות והתקפי פאניקה יומיומיים", אמר נציג ארגון המטפלים בשורדים, "ללא מענה מערכתי אמיתי הם יישארו מאחור".

יו"ר ועדת הצעירים, ח"כ נעמה לזימי, תקפה את הממשלה בהתמודדות עם מצוקת השורדים. לדבריה, "עברו כמעט שנתיים מאז הדיון הראשון שלנו בנושא, והמענים הממשלתיים לשורדים עדיין נגררים. התקציב שמוקדש ליחסי ציבור ולשינוי שם המלחמה יכול היה לממן כבר עכשיו בתים מאזנים, הכרה אוטומטית לנפגעים ושיקום אמיתי".

לזימי הודיעה כי תקיים בקרוב דיון מעקב נוסף, וקראה לממשלה "לא להמתין עד שאנשים יידחקו לקצה הנפשי". היא הדגישה כי יש לפעול מיידית להעברת תקציבים ולקיצור תהליכים בירוקרטיים. "המדינה לא יכולה להרשות לעצמה להפקיר את השורדים. הם שילמו מחיר כבד וכעת תורנו להושיט להם יד".