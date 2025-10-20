כיכר השבת
צה"ל מעדכן: ארון של חטוף חלל, הועבר לידי הצלב האדום והוא בידיים ישראליות

עוד חללים חוזרים לישראל: לאחר הלחץ של נשיא ארצות הברית, חמאס ממשיך להעביר חללים והערב כבר הועברה גופת חלל לידי הצלב האדום וכעת היא כבר בידיים ישראליות | במשרד רה"מ עדכנו כי "גופת החלל העוברה למכון לרפואה משפטית ובתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה" (חדשות בארץ)

שחרור -חטופים בעזה | ארכיון (צילום: דובר צה"ל)

עוד חלל הועבר הערב (שני) לידי ישראל: העביר לפני זמן קצר היום (שני) לידי הצלב האדום גופת חלל וכעת הארון בידיים ישראליות, ועושה את דרכו למכון לרפואה משפטית, לצורך הליך זיהוי.

במשרד ראש הממשלה עדכנו כי "ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועבר לישראל שם יתקבל במעמד צבאי עם רב צבאי", בנוסף נאמר כי "לאחר מכן יועבר אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה".

נציין כי למרות ההתחייבות המפורשת של חמאס להעביר את כלל גופות החללים לישראל, הוא עדיין מושך זמן ומעביר כל יום גופה.

במקביל, עדיין נותרו בעזה 15 גופות של חללים שצריכים על פי ההסכם להגיע לישראל. זהותו של החלל עדיין לא ידועה וככל הנראה מחר בבוקר תתפרסם זהותו.

מדובר צה"ל ודוברות שב"כ נמסר, לפני זמן קצר: "על פי המידע שנמסר מהצלב האדום, ארון של חטוף חלל, הועבר לידיו והם עושים את דרכם אל עבר כוח צה"ל ושב"כ בשטח הרצועה".

עוד נמסר בהודעה המשותפת: "חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים".

