בליל שבת קודש, חמאס היו אמורים להעביר לישראל עוד שתי גופות של חללים, אך היא כמובן לא העבירה, בישראל שקלו להפעיל סנקציות - שלעת עתה נדחו בעקבות התערבותה של ארה"ב.

ישראל, כך על פי גורם מדיני בכיר, נתנה אור ירוק לכוחות מצרים מיוחדים להיכנס לרצועת עזה עם כלים הנדסיים מיוחדים.

ישראל אפשרה זאת על מנת לסייע לחמאס לאתר גופות חללים, דבר שלא הסכימה לו עד עכשיו, שכן היא טענה, שחמאס יודע היטב איפה נמצאים לפחות עוד חמישה חללים והוא לא זקוק לסיוע חיצוני.

עד כה כאמור ישראל התעקשה שלא לאפשר זאת, אך בשל הלחץ האמריקני ישראל אפשרה זאת רק לכוחות מצרים ולא לכוחות טורקיים, מכיוון שישראל מתנגדת לעת עתה, שטורקיה תתערב בנעשה ברצועה מסיבות מובנות.

בידי חמאס ושאר ארגוני הטרור ברצועה הכפופים לו יש 13 גופות חללים, שרובן ישראלים, חמאס הפר את התחייבותו ולא העביר שני חללים בליל שבת קודש.

מוקדם יותר הערב דווח, כנ בידי גורמי ביטחון ישראלים יש אינדיקציות, כי חומאס נלחץ מהלחץ האמריקני ובקרוב מאוד הוא צפוי להעביר עוד חללים לידי ישראל, אך לא בטוח שזה יקרה הערב למרות שיש דיווחים שכן יקרה הערב.

ארצות הברית כך על פי הדיווח מבינה היטב שחמאס משקר וממשיך לרמות את כולם, על מנת למשוך את הפסקת האש ולא להתעסק עם הדרישה של כולם - שעליו להתפרק מנשקו.

במקביל ללחצים שארה"ב מפעילה על המתווכות ש'יישרו' את חמאס, ארה"ב מונעת לעת עתה מישראל להפעיל את הסנקציות שהיא רוצה על חמאס והיא מבקשת מישראל לתת עוד צ'אנס למתווכות.

ישראל כאמור נדרשה לא להפעיל סנקציות בשל זה, אך היא בוחנת לחדש את התקיפות, או לבצע מעצרים של אסירים ששוחררו במסגרת העסקה ליו"ש.

כמו כן ישראל מעוניינת במידה וחמאס ימשיך במשחקים, לצמצמם את הסיוע ההומניטרי שנכנס מדי יום לרצועה ועוד.