לאחר שהתקבלו אינידקציות על כך שחמאס צפוי להחזיר חלל חטוף, בישראל מעריכים בשעה האחרונה (שני), שהשחרור צפוי להיות באיזור 21:00 בערב.

האינדיקציות בישראל התקבלו על ידי המתווכות וההערכה כעת היא שישתחרר חלל אחד בלבד.

באל ג'זירה דווח, כי נערכו חיפושים בשכונת תופאח בעזה, אך הם הסתיימו ללא תוצאות וללא מציאת עוד גופות, אם כי לאחר מכן נמסר דיווח, כי הגופה נמצאה באיזור תופאח.

עד כה נותרו בידי ארגון הטרור חמאס 13 חללים, שרבם ישראלים, אך יש ביניהם גם אזרחים זרים.

יצוין, כי ההערכה היא שהחלל ישתחרר באיזור השעה 21:00, כשעה לפני שיפקע הדד-לין של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שאמר במוצאי שבת: "חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקנים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה. נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".

ברקע הביקורת בישראל על ה'מריחת זמן' של חמאס בצורה מפלצתית על חשבון הכאב של המשפחות ועם ישראל, מוקדם יותר היום (שני) דווח כי חמאס הודיע למדינות המתווכות כי הוא בעיצומו של תהליך חילוץ בין שבעה לתשעה חללים ישראלים, שמיקומם ידוע לו באזורים שונים ברצועת עזה. לדיווח אין אישור ממקורות אחרים.

על פי ערוץ א-שרק הסעודי, החטופים החללים יימסרו באמצעות הצלב האדום מיד לאחר חילוצם, מבלי שצוין מועד המסירה הצפוי. לפי הדיווח, הזרוע הצבאית של חמאס ממשיכה לפעול לשם כך, לאחר הגעת כלים כבדים שמסייעים בפעולות החפירה.

המקור ציין כי חמאס ביקש לפני כמה ימים, באמצעות המתווכות, כי "הצבא הישראלי ייסוג מאזורים מסוימים שנקבעו מחוץ לקו הצהוב" בדרום רצועת עזה כדי "להשלים את פעולות החיפוש והחילוץ".

מוקדם יותר דווח בעזה כי כמה כלים כבדים הגיעו לציר סלאח א-דין - לצורך החיפושים אחר החטופים החללים ממזרח לעיר עזה. הבוקר מקורות פלסטינים דיווחו כי 13 משאיות בבעלות מצרית הגיעו אמש למטה הוועדה המצרית במרכז רצועת עזה. הם טענו כי המשאיות הובילו ציוד כבד שנועד לסייע לאיתור חטופים חללים.