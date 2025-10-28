הממצאים שהחזיר החמאס: של החלל החטוף אופיר צרפתי ז״ל

במשרד ראש הממשלה מעדכנים כי לאחר השלמת הליך הזיהוי הבוקר (שני) נמצא כי אמש הושבו ממצאים השייכים לחלל החטוף אופיר צרפתי ז״ל, שהושב מהרצועה במבצע צבאי לפני כשנתיים. הודעה נמסרה למשפחתו.

"מדובר בהפרה ברורה של ההסכם מצד ארגון הטרור חמאס", נמסר מלשכת ראש הממשלה.

משפחתו של אופיר צרפתי ז״ל אישרה כי הלילה הושבו חלק משרידיו ארצה. אופיר ז״ל השתתף בפסטיבל הנובה שם חגג את יום הולדתו יחד עם זוגתו שובל וחבריו הטובים. יום ההולדת נקטע באכזריות ואופיר נחטף לשבי, שם נרצח. אופיר חולץ כחלל בסוף נובמבר 2023 והובא לקבורה בישראל.

במרץ 2024 הושבו שרידים נוספים של אופיר לקבורה בישראל. בנוסף, באוגוסט של אותה השנה חמאס פרסם את תמונת גופתו של אופיר.

משפחת צרפתי ביקשה למסור: “הלכנו לישון הלילה בציפייה ותקווה שמשפחה נוספת תסגור מעגל מייסר של שנתיים ותשיב את יקירה לקבורה. אבל שוב נעשתה הטעיה על גב המשפחה שלנו שמנסה להשתקם. הציגו לנו הבוקר את הסרטון שבו מוציאים את שרידיו של בננו האהוב, קוברים וקוראים לצלב האדום – מניפולציה מתועבת שנועדה לטרפד את העסקה ולהפקיר את השבת כל החטופים.

"זו הפעם השלישית שאנחנו נאלצים לפתוח את הקבר של אופיר ולקבור את בננו מחדש. המעגל כביכול “נסגר” כבר בדצמבר 2023, אבל הוא לעולם לא באמת נסגר. מאז אנחנו חיים עם הפצע שכל הזמן נפתח, בין זיכרון לגעגוע, בין שכול לשליחות.

"אופירי שלנו יצא לנובה לחגוג יום הולדת ומשם לא שב. אנחנו מבקשים מכל עם ישראל לא לשכוח את הנופלים, לא לשכוח את החטופים, ולהמשיך לתמוך במשפחות עד לשובם וגם לאחר מכן - רק ככה יהיה לנו עתיד. רק ככה נוכל להמשיך לחיות במדינה שלנו".

בעקבות ההפרה, ראש הממשלה נתניהו יקיים דיון ביטחוני עם ראשי מערכת הביטחון, בו ידונו בצעדיה של ישראל אל מול ההפרות.

בדיון היום צפויים להשתתף הרמטכ״ל, ראש השב״כ, ראש אמ״ן, ראש אמ״ץ ובכירים נוספים.

במהלך הדיון יעלו מספר אפשרויות תגובה להפרת ההסכם מצד החמאס בשחרור ממצאים של חלל חטוף שכבר הושב בעבר. בין היתר ידונו האם לפגוע בסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה, בהרחבת השטח שבשליטה ישראלית ברצועה או בחזרה לתקיפות אוויריות ברצועה וחיסולים של יעדי חמאס.

חבר הקבינט המדיני ביטחוני שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שיגר מכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו ובו קרא לכנס את הקבינט המצומצם לדיון על צעדי התגובה של ישראל להפרות הסכם הפסקת האש על יד חמאס.

במכתב שנשלח לנתניהו כתב סמוטריץ': "על רקע ההפרות החוזרות ונשנות של חמאס את תנאי הפסקת האש והשלב הראשון בתכניתו של הנשיא טראמפ ועל רקע העדר ההתקדמות בפירוקו ובפירוזה של עזה אבקשך לכנס בדחיפות ועוד היום את הקבינט המצומצם לדיון בכדי לגבש סל תגובות תקיף ונחוש ובכדי לוודא את עמידתנו במטרת המלחמה המרכזית של השמדת חמאס והסרת האיום הנשקף מעזה לעבר אזרחי ישראל.

"לא ניתן לאפשר לחמאס להתל באזרחי ישראל ולשחק בציניות אכזרית ברגשותיהם של משפחות החטופים החללים".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אומר כי "העובדה שחמאס ממשיך לשחק משחקים, ולא להעביר מיד את כל גופות החללים שלנו - היא כשלעצמה מעידה כי ארגון הטרור עדיין עומד על רגליו. הגיע הזמן לשבור את הרגליים האלו אחת ולתמיד.

"כעת אנחנו לא צריכים "לגבות מחיר מחמאס" על ההפרות. אנחנו צריכים לגבות ממנו את עצם קיומו, ולהשמיד אותו לחלוטין, אחת ולתמיד - בהתאם למטרה המרכזית שהוגדרה למלחמת התקומה. אדוני ראש הממשלה, מספיק להסס - תן את הפקודה!".

יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ אומר כי "‏ההפרות של חמאס לא יכולות להישאר ללא תגובה קשה - אחרת לא עשינו כלום וחזרנו ל-6.10".

כפי שדווח מוקדם יותר, חמאס העביר אמש לישראל "גופת חלל חטוף" שהועברה לצלב האדום ומשם לכוחות צה"ל ברצועה.

במהלך הלילה הארון הגיע למכון לרפואה משפטית באבו כביר ושם נחשף כי לא מדובר בגופת חלל חטוף אלא בממצאים של נרצח ישראלי שנחשף וכבר הושב לישראל ונקבר.

כזכור, אמש דווח כי ארגון הטרור חמאס הודיע למדינות המתווכות כי הוא בעיצומו של תהליך חילוץ בין שבעה לתשעה חללים ישראלים, שמיקומם ידוע לו באזורים שונים ברצועת עזה. לדיווח לא היה אישור ממקורות אחרים