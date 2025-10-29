פניה מטלטלת מנערה חרדית: "לא יודעת למי לפנות..."

בכל יום מגיעות אלי פניות אנונימיות מנערות תועות ותוהות שלא יודעות למי לפנות!! ( צילום: AI )

פניה מטלטלת מנערה מתמודדת + סרטון צפייה מטלטל

היי, תגידי, חשבת פעם לעצמך מה קורה עם הנערות שלנו? לא. אני לא מדברת על אלה שכבר ברחוב, שכבר עזבו הכל. אני מדברת על אלה שנמצאות בתוכנו, עדיין - שבבוקר יושבות בביה"ס ולומדות תורה וחשבון בחולצת תלבושת וחצאית קפלים... ובערב? איפה הן בערב? בכל יום מגיעות אלי פניות אנונימיות מנערות תועות ותוהות שלא יודעות למי לפנות!! והתכנים קשים, בכל קנה מידה. למי היא תפנה?! להורים? הם יתעלפו! אבא הוא ראש כולל מכובד, אמא היא מחנכת נערצת - מה להם ולזה??? המורה בביה"ס? מה פתאום! היא בטוחה שבערב היא בבית, שוטפת כלים. ("היא תספר למנהלת. היא תעיף אותי...") אז מספרים בשקט לחברה הטובה שיודעת הכל, ואולי גם שותפה להתמודדויות... ואיתה מתייעצים - מה לענות להוא שמנסה ליזום משהו? לזרום? למתוח את הגבול עוד קצת ולהסתובב גם ב...? לשתות או לסרב? לעשן? לשמור נגיעה או...? להחליף גם את החצאית או לחכות עוד קצת?... "נאום התפילין" המצמרר של שורד השבי: "רוצה שכולם יניחו יחד איתי" יאיר טוקר | 28.10.25 ביחד הן פוערות עיניים מול המסך שקנו. ("200 ₪, פנינה, זה הכל. בכלל לא תכננתי מראש. עברתי ליד חנות הטלפונים ובאותו רגע החלטתי.") מי ישמור על הנערות שלנו?? אז נכון, זה לא כולן, גם לא רובן, ב"ה. ועדיין - המספרים מבהילים. כתובת המייל שלי מתגלגלת ביניהן, ומי שאוזרת אומץ - פונה. והפניות קשות, מאוד. לאיפה הנערות שלנו מגיעות?! היכן הן מסתובבות?! עם מי הן נפגשות ולמה הן נחשפות כשמסתיים לו עוד יום לימודים וחולצת התלבושת נשארת בארון?! אחת מעשר נמצאת במקומות שאת אפילו לא חולמת עליהם!!

אז כן. זו אני, פנינה לשם, כותבת אלייך. במשך שנים הייתי מחנכת בבית יעקב ולא חשבתי לרגע שהכל עומד להשתנות... אבל אז זה קרה. לא הייתי מוכנה ליום שזה פגש אותי... תלמידה שלי לשעבר, תלמידת "בית יעקב" מתוקה ומקסימה... זכרתי אותה בדמיוני לבושה בחצאית קפלים וצמה חמודה יורדת על הכתף שלה... ופתאום, בלי הכנה מוקדמת, ראיתי אותה ברחוב. ישובה על אופנוע, מאחורי נער פוחז, שערה הארוך מתנפנף לכל הכיוונים, ומכנסיים חצופות החליפו את הקפלים...

לכזה מחזה את לא יכולה להישאר אדישה... במשך כמה ימים הייתי נסערת. אבל עברו כמה חודשים ושוב... הפעם זו תלמידה אחרת. ועוד אחת... ועוד אחת...

וכשזה פגש אותי פעם אחר פעם, נערות יקרות שלנו שעוזבות את הכל - את הבית, את המשפחה, את הלימודים והחברות, את המגזר, את המצוות - כבר אי אפשר להתעלם!

ושם בעצם התחיל הסיפור שלי, כשעזבתי את החינוך בבית יעקב ויצאתי לדרך לא נודעת. לא ידעתי מה צריך לעשות ומה אני מתכוונת לעשות, לא ידעתי למי לפנות ואיך... אבל ידעתי דבר אחד - חייבים לעשות משהו! אי אפשר להתעלם כשאחת מעשר (!!) עוזבת את הדרך!

"...ראיתי אותה ברחוב. ישובה על אופנוע, מאחורי נער פוחז, שערה הארוך מתנפנף לכל הכיוונים..." ( צילום: AI )

ונחשי מה קרה תוך כמה שנים? פתחתי תיכון טכנולוגי לנערות מתמודדות שמתקשות במסגרת של בית יעקב ומקבלות מענה רוחני שמתאים להן, ובתים חמים שנותנים תעסוקה אחרי הצהריים ומענה איכותי לכל השאלות.

כתבתי ספרים והפקתי סדרות צפייה חזקות מאוד לנערות מתמודדות עם כל המידע והאמת (קשרים בגיל ההתבגרות, צניעות...), הקמתי בס"ד מרכז ארצי שנותן מענה מקצועי טיפולי ורוחני לנערות מתמודדות וליווי מדויק להורים - ונותן חיים חדשים ממש לאלפי נערות ומשפחות מכל הארץ.

אני גם זוכה להכשיר נשים אלופות בבית הספר ללימודי קידום נוער, לעשות את מה שצריך באמת - להצטרף אלי ולקבל ידע מטורף, כלים אדירים והרבה פרקטיקה איך למנוע נשירה, לזהות בזמן, לטפל ולהציל. הן נותנות מענה מציל חיים לילדים שלהן בבית, לתלמידות בבית הספר שלהן (אם הן מורות...), או נכנסות לעסוק בתחום הנוער המתמודד ועושות את המהפך האמיתי הזה מבפנים בכל רחבי הארץ!

הכל, כמובן, בברכתם של גדולי ישראל ובליווי מלא וצמוד של אבי מורי הרה"ג הרב זמיר כהן.

ולמה אני מספרת לך את כל זה?!... כי זה לא מספיק! השטח בוער! וצריכים גם אותך!

אז כאן המקום לקרוא לך - בואי גם את לפעול באופן אקטיבי למניעת נשירה! בבית הספר (אם את מורה), בשכונה בהתנדבות, בקליניקה כעבודה - וגם בבית שלך פנימה. המצב לא פשוט!

המטרה שלי היא לאפשר לך לזהות תופעות שחוזרות על עצמן אצל נערות מנותקות, ולאתר נערות שנמצאות בסיכון לנשירה. שתדעי באופן ברור מה נכון לעשות ומה עובד, ותהפכי לשותפה רצינית בעצירת הנשירה.

אנחנו מקימות כאן קהילה איכותית ומקצועית של מנהלות, מחנכות, יועצות, צוותות הוראה, אמהות למתבגרות וכל אחת אחרת מוכשרת, חמה ושאכפת לה. כולנו נמצאות כאן כדי להוביל שינוי.

אני שמחה לשתף אותך בניסיוני איך אפשר למנוע נשירה. וזה הולך להיות מטלטל, מרתק, אמיתי ובועט - ובאמת חשוב! לחצי כאן לקבלת הפרק מיד אלייך ללא עלות.

נ.ב. הנה כמה מהפניות שהגיעו לאחרונה

בכל פנייה כזו אנו נכנסים לפעולה מיידית: סדרות צפייה, ספרי קריאה, המון כוח ותשובות. והתגובות המרגשות עד כאב... מהורים שקיבלו את הילדה במתנה, מנערות שקיבלו פתאום כוח ותשובות וחישבו מסלול מחדש, ומבתי ספר שעברו שינוי משמעותי. תגובות מטלטלות שמעידות שאפשר גם אפשר למנוע!

והן נותנות את הכוח להמשיך. לפתוח בכל בוקר שוב את תיבת המייל ולצאת למלחמה חדשה על נערה נוספת.

הנה כמה מהתגובות שהגיעו לאחרונה:

אז נכון, המצב לא פשוט, ההתמודדויות קשות, אבל במענה נכון - אפשר גם אפשר! לכל אחת יש סיכוי!

צריך רק את אותה אחת שתפקח עיניים, שתשים לב ותדע את התשובות הנכונות. וזו יכולה להיות את.

צריכים אותך - דחוף!

