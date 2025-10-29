התיעוד האחרון של הפרופ' שנעלמה בתל אביב; שלוש יממות חלפו

( צילום: דוברות המשטרה )

המאמצים הנרחבים לאיתורה של הנעדרת, הפרופ' נורית יערי בת ה-78 מתל אביב, נמשכים גם היום (רביעי) על ידי משטרת ישראל. זה היום הרביעי לחיפושים וכבר כשלוש יממות חלפו מאז נעדרה.

יערי, יצאה ביום ראשון, בשעות הצהרים, מהמרכז הרפואי באיכילוב ומאז אבדו עקבותיה וגורלה אינו ידוע. לפי הדיווח ב-N12, היא הגיעה לאיכילוב מלווה בבעלה, לאחר שנפל על הראש והתאשפז. עוד דווח כי יצאה ללא משקפי ראייה, על אף שהיא כבדת ראייה. המשטרה פרסמה היום תיעוד שלה לפני שנעדרה - כפי שנלכד כנראה במצלמות האבטחה של בית החולים. חברתה ציינה בשיחה עם N12 כי מדובר בדבר מאוד "מוזר חריג", וכי גם בעלה אומר כי "לא מתאים לה להיעלם. היא ללא משקפיים וכנראה מבולבלת, אבל זה לא דבר שעשתה אי פעם. אנחנו ממש אובדי עצות. היא פשוט נעלמה".

המשטרה מסרה היום כי "שוטרי מרחב ירקון, בשילוב מתנדבים, וסיירי אגף סל"ע של עריית ת"א פועלים מאז באזורים נרחבים, תוך שימוש ברשתות החברתיות ובאמצעי תקשורת, ובסיוע עשרות שוטרים, מתנדבים, כיתות כוננות ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

"החיפושים נמשכים גם היום במספר גזרות, במטרה לאתרה בהקדם. בנוסף, המשטרה מעניקה מענה לקריאות הציבור במוקד 100, הנוגעות לדיווחים אפשריים על הנעדרת".

תיאורה: גובה 1.65 מטר לערך, מבנה גוף מלא, שיער כהה. לבוש אחרון שנצפתה בו: שמלת ג’ינס כחולה ארוכה.

משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור באיתורה. כל היודע דבר על מקום הימצאה או כל פרט העשוי לסייע, מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה.

יערי היא חוקרת תיאטרון מוכרת ופרופ' בגמלאות באוניברסיטת תל אביב. לפי ויקיפדיה היא הייתה יו"ר ועדת פרס רוזנבלום לאמנויות הבמה מטעם עיריית תל אביב יפו. במשך שנתיים, משנת 2006 ועד 2008, שימשה מנהלת אומנותית באירוע שנתי שבו מוצגת המחזאות הישראלית בפני במאים ומנהלי תיאטרון מחו"ל. היא ערכה לאורך השנים מספר ספרי מחקר.