מדובר באחת ההשקעות האטרקטיביות ביותר שנפתחו לאחרונה ( צילום: lum ai הדמיה )

מתחם דיפו רעננה, בו מתוכננת שכונת מגורים חדשה בלב אזור הצמיחה המרכזי של השרון, עבר לשלב המואץ של קידום התוכנית וצפוי להעניק רווח משמעותי למשקיעים. במכירה שהחלה לאחרונה, קרקעות בייעוד למגורים מוצעות במחיר של 289,000 ש״ח בלבד, בעוד שעל פי חוות דעת שמאית, ערך הקרקע צפוי לזנק לכ־1 מיליון ש״ח עם התקדמות התוכנית ואישור תוכנית המתאר

מדובר באחת ההשקעות האטרקטיביות ביותר שנפתחו לאחרונה, עם תנאים ייחודיים המאפשרים כניסה לשוק הנדל״ן באזור מבוקש במיוחד – עוד לפני קפיצת הערך הצפויה עם תחילת העבודות. השכונה החדשה במתחם דיפו, הנמצאת בלב תוכנית המטרו המאושרת, צפויה לכלול מאות יחידות מגורים לצד שטחי מסחר ותעסוקה מודרניים. המיקום האסטרטגי – בסמוך לצירי התחבורה הראשיים ובמרחק קצר מתחנת המטרו העתידית – צפוי לשנות את פני האזור ולהציב את רעננה במרכז מפת ההשקעות החדשה של גוש דן.