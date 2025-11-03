כיכר השבת
לאחר שעות של מתח ודאגה

ספוגה במים וללא הטלפון הנייד שלה | כך אותרה האלופה תומר ירושלמי

האלופה תומר-ירושלמי אותרה כשהיא ספוגה במי ים וככל הנראה לאחר שהשליכה את הטלפון הנייד שלה בתוך הים | המשטרה חושדת: ההיעדרות שלה הייתה מתוכננת כדי להעלים את הטלפון (חדשות)

רכבה של תומר ירושלמי בחוף הים, אמש (צילום: אבשלום ששוני/Flash90)

הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, אותרה אמש (ראשון) כשהיא ספוגה במי ים וללא הטלפון הנייד שלה.

על פי הדיווח בחדשות 12, לאחר שעות של מתח ודאגה כשכוחות גדולים של וצבא מנהלים אחריה חיפושים, היא אותרה בחוף כשבגדיה ספוגים במי ים.

עם זאת, הטלפון הנייד שלה לא אותר ובמשטרה חושדים כי האלופה השליכה אותו בים שעה קלה לפני שאותרה. הבוקר מנהלת המשטרה חיפושים אחר הטלפון הנייד בניסיון לאתר אותו.

על פי הדיווח ב-ynet: "הטריגר העיקרי למעצרה של תומר-ירושלמי היה היעדרותה הממושכת, שבסיומה אותרה כשהטלפון הנייד שלה לא ברשותה - מה שמעלה גם חשדות לשיבוש חקירה מצידה. בין השאר, עלה חשד כי מדובר היה באירוע מתוכנן שמטרתו ליצור "מסך עשן" ובמסגרתו להעלים את הטלפון הנייד".

החיפושים אחריה החלו לאחר שעורך דינה דיווח כי לא התייצבה לפגישה שקבעה עמו ובהמשך משפחתה איתרה מכתב שהשאירה בביתה.

העיתונאי עמית סגל דיווח הבוקר כי: "הלילה לא התנהלה חקירה בשל מצבה הנפשי, והחוקרים בודקים אם הטלפון שברשותה, ראיה מכריעה בתיק, נשאר בים. תיעוד קבוצת הווטסאפ שבו התנהלה ההדלפה כבר נמצא בידי החוקרים אך המשטרה מעוניינת להבין אם החקירה עשויה להתפתח לכיוונים נוספים. בשל מצבה של הפצ״רית טרם הובררה סופית סוגיית אובדנו של המכשיר".

