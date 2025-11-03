הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, אותרה אמש (ראשון) כשהיא ספוגה במי ים וללא הטלפון הנייד שלה.

על פי הדיווח בחדשות 12, לאחר שעות של מתח ודאגה כשכוחות גדולים של משטרה וצבא מנהלים אחריה חיפושים, היא אותרה בחוף כשבגדיה ספוגים במי ים.

עם זאת, הטלפון הנייד שלה לא אותר ובמשטרה חושדים כי האלופה השליכה אותו בים שעה קלה לפני שאותרה. הבוקר מנהלת המשטרה חיפושים אחר הטלפון הנייד בניסיון לאתר אותו.

על פי הדיווח ב-ynet: "הטריגר העיקרי למעצרה של תומר-ירושלמי היה היעדרותה הממושכת, שבסיומה אותרה כשהטלפון הנייד שלה לא ברשותה - מה שמעלה גם חשדות לשיבוש חקירה מצידה. בין השאר, עלה חשד כי מדובר היה באירוע מתוכנן שמטרתו ליצור "מסך עשן" ובמסגרתו להעלים את הטלפון הנייד".

החיפושים אחריה החלו לאחר שעורך דינה דיווח כי לא התייצבה לפגישה שקבעה עמו ובהמשך משפחתה איתרה מכתב שהשאירה בביתה.

העיתונאי עמית סגל דיווח הבוקר כי: "הלילה לא התנהלה חקירה בשל מצבה הנפשי, והחוקרים בודקים אם הטלפון שברשותה, ראיה מכריעה בתיק, נשאר בים. תיעוד קבוצת הווטסאפ שבו התנהלה ההדלפה כבר נמצא בידי החוקרים אך המשטרה מעוניינת להבין אם החקירה עשויה להתפתח לכיוונים נוספים. בשל מצבה של הפצ״רית טרם הובררה סופית סוגיית אובדנו של המכשיר".