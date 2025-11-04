הסערה בפרקליטות הצבאית: שר הביטחון לא מבזבז זמן ולפני זמן קצר (שלישי) הוא הודיע על זהות המחליף של הפרקליטה הצבאית יפעת תומר ירושלמי.

לאחר שהודיע על המינוי אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ: "יש חשיבות רבה בעת הזאת, נוכח העובדות החמורות שהולכות ונחשפות, למנות באופן מיידי פרקליט צבאי ראשי מחוץ למערכת הפרקליטות, שאינו נגוע בחשד כלשהו ובעל כישורים ראויים, שיוכל לפעול לניקוי, שיקום וארגון מערכת הפרקליטות הצבאית על בסיס עקרונות שבראשם ההגנה על חיילי צה"ל הנלחמים בגבורה בתנאים קשים ומורכבים למען ביטחון מדינת ישראל - ובוודאי שלא ליזום וליטול חלק בעלילות דם שיכפישו את חיילי צה"ל ויפגעו בכבודם ויחשפו אותם לרדיפה בכל העולם".

עוד אמר כ"ץ: "כשר ביטחון אני נושא באחריות כלפי משפחות המשרתים לשמירת ביטחונם, כבודם ומעמדם של יקיריהם חיילי צה"ל. כך אני עושה ובכוונתי לוודא שכל המערכות האמונות על כך יעשו כך בעתיד".

מיהו המועמד החדש? עו"ד איתי אופיר הוא בעל כישורים ראויים למלא את התפקיד המורכב והמאתגר הזה, שחשיבותו מתעצמת בעת הזאת בזכות ראייתו, ניסיונו ויכולותיו והתפקידים שמילא בעבר.

הוא כיהן כיועץ המשפטי למערכת הביטחון בין השנים 2024-2017, וקודם לכך עבד כעורך דין במגזר הפרטי בישראל ובארה"ב והיה שותף בכיר במשרד עורכי דין בתל אביב.

ב-2022 נבחר על ידי ועדת האיתור בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס כאחד משלושת המועמדים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

אופיר הוא בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת הרווארד בארה"ב. עו"ד אופיר שירת כקצין לוחם בחטיבת גבעתי, ובמילואים בחטיבת "הנגב".