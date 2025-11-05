הפצ"רית ( צילום: עומר בן חקון - פלאש 90 )

בתחילת השבוע, הוגשה עתירה לבג"ץ בדרישה להורות ליועמ"שית גלי בהרב מיארה לתפוס את הטלפון של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי, ולבצע את פעולות החקירה הנדרשות - כדי להגיע לחקר האמת בפרשה.

העתירה הוגשה שעות לפני "היעלמות" הפצ"רית בחוף הים בתל אביב, אך רק אמש (שלישי) בית המשפט העליון התפנה לדון בעתירה הדחופה, ודחה זאת בטענה שהפצ"רית כבר נעצרה וכי נעשות כעת מספר פעולות למציאת הטלפון האישי שלה. עו״ד יוסף בן ברוך מחוננו שהגיש את העתירה מסר: "בתחילת השבוע, עוד בטרם "נעלמה" הפצ"רית, עתרנו לבית המשפט בדרישה להורות ליועמ"שית לתפוס באופן מידי את מכשיר הטלפון של הפצ״רית המהווה את אחת הראיות האובייקטיביות והחשובות בתיק ומסתבר שבאמצעותו ניתן להגיע למעורבות גורמים בכירים נוספים המעורבים בפרשה". וסיים: "לצערנו בית המשפט בחר שלא להיענות לדרישה צודקת כל כך בזמן אמת ובכך פגע באפשרות להגיע לחקר האמת בפרשה".

בהרב-מיארה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

המשנה לנשיא סולברג קבע אמש (שלישי) כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תיאלץ להשיב לעתירת חבר הכנסת אביחי בוארון וארגון לביא בתוך 36 שעות ועד ליום חמישי בשעה 12.00 בצהרים, מדוע לא תימנע מכל עיסוק בחקירה בעניינה של הפצ״רית ובדיקת הדלפת סרטון שדה תימן.

ח״כ בוארון וארגון לביא המיוצגים ע״י עו״ד איציק בם, עתרו לבג״ץ בתחילת השבוע למנוע מהיועמ"שית לנהל את חקירת הדלפת סרטון שדי תימן.

אתמול הגישו הנ״ל תלונה למפכ״ל המשטרה בבקשה לפתוח בחקירה נגד היועצת המשפטית לממשלה מיארה אודות חלקה בחקירה.

חה״כ אביחי בוארון אמר לאחר הגשת העתירה: "אנחנו דורשים למנוע מהיועצת לנהל את החקירה בנוגע לבדיקה שנערכה בפרקליטות הצבאית כדי לוודא שלא ייעשה כאן שוב טיוח ולא תיסגר פרשה חמורה שנוגעת לאמון הציבור במערכות אכיפת החוק, אני מצפה מבית המשפט להורות ליועמשית להגיב לטענות״.