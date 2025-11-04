כיכר השבת
תוך 36 שעות

מכה ליועמ"שית: בית המשפט קבע כי תסביר מדוע לא תימנע מלעסוק בחקירת הפצ״רית

בג"ץ הורה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה להסביר מדוע לא תמשוך את ידיה מעיסוק בחשדות נגד הפרקליטה הצבאית היוצאת גלי בהרב-מיארה בדבר הדלפת הסרטונים משדה תימן ותצהירי השקר לבג"ץ | ליועמ"שית ניתנו יומיים להגיב (משפט)

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

המשנה לנשיא סולברג קובע ערב (שלישי) כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תיאלץ להשיב לעתירת חבר הכנסת אביחי בוארון וארגון לביא בתוך 36 שעות ועד ליום חמישי בשעה 12.00 בצהרים, מדוע לא תימנע מכל עיסוק בחקירה בעניינה של הפצ״רית ובדיקת הדלפת סרטון שדה תימן.

ח״כ בוארון וארגון לביא המיוצגים ע״י עו״ד איציק בם, עתרו לבג״ץ בתחילת השבוע למנוע מהיועמ"שית לנהל את חקירת הדלפת סרטון שדי תימן.

אתמול הגישו הנ״ל תלונה למפכ״ל המשטרה בבקשה לפתוח בחקירה נגד היועצת המשפטית לממשלה מיארה אודות חלקה בחקירה.

חה״כ אביחי בוארון אמר לאחר הגשת העתירה: "אנחנו דורשים למנוע מהיועצת לנהל את החקירה בנוגע לבדיקה שנערכה בפרקליטות הצבאית כדי לוודא שלא ייעשה כאן שוב טיוח ולא תיסגר פרשה חמורה שנוגעת לאמון הציבור במערכות אכיפת החוק, אני מצפה מבית המשפט להורות ליועמשית להגיב לטענות״.

