היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

המשנה לנשיא סולברג קובע ערב (שלישי) כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תיאלץ להשיב לעתירת חבר הכנסת אביחי בוארון וארגון לביא בתוך 36 שעות ועד ליום חמישי בשעה 12.00 בצהרים, מדוע לא תימנע מכל עיסוק בחקירה בעניינה של הפצ״רית ובדיקת הדלפת סרטון שדה תימן.