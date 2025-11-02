ברקע הסערה הערב (ראשון) לאחר העדרותה של הפרקליטה הצבאית הראשית האלופה תומר ירושלמי, ח"כ אביחי בוארון מהליכוד הגיש עתירה לבג״ץ בדרישה לצו שימנע מעורבות היועמ"שית בחקירת פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן.

במסגרת העתירה מצורף פרוטוקול פסק הדין בעתירה ממנה עולה כי סגן הפרקליט הצבאי הראשי עומד בקשר - בהווה מתמשך - עם היועצת המשפטית לממשלה ישירות בכל הנוגע לטיפול בעניין היינו לבדיקה שעורך סגן הפצ״רית.

לא זו אף זו - המדינה מודיעה לבג״ץ במהלך הדיון הוא, הפצ״ר יקבל החלטה בנוגע לבדיקה רק לאחר היוועצות עימה - ללמדך שההחלטה על סיום הבדיקה היתה ככל הנראה לכל הפחות בעצה אחת עם היועצת המשפטית לממשלה.

עוד נטען כי היועצת היתה מעורבת באופן מלא הן בבדיקה והן בקבלת ההחלטות בה.

לדברי העותרים על היועמ"שית לתת לבג״ץ תשובות מניחות את הדעת במענה לעתירה שהוגשה הערב כאמור - לא רק את דעתם של השופטים אלא גם את דעתו של הציבור.

חה״כ אביחי בוארון אמר לאחר הגשת העתירה: "אנחנו דורשים למנוע מהיועצת לנהל את החקירה בנוגע לבדיקה שנערכה בפרקליטות הצבאית כדי לוודא שלא ייעשה כאן שוב טיוח ולא תיסגר פרשה חמורה שנוגעת לאמון הציבור במערכות אכיפת החוק, אני מצפה מבית המשפט להורות ליועמשית להגיב לטענות״.