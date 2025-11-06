האם זו הבשורה שתפסיק את השריפות המזהמות ביישובי קו התפר?

יוביל לסיום הסבל של התושבים? המשרד להגנת הסביבה הציג השבוע את התוכנית האסטרטגית הלאומית למניעת זיהום חוצה גבולות ולטיפול במפגעי סביבה באזור יהודה ושומרון, ובראשם תופעת שריפות הפסולת.

התוכנית יצא לדרך על רקע חומרת מפגעי השריפות הפסולת ההולכים וגוברים בשטחי יו״ש והאזור - והשפעתם על בריאות הציבור והסביבה בישראל, למרות סמכויות העיקריות בנושא הפיקוח והאסדרת פסולת בשטחי יהודה ושומרון מצויות בידי המנהל האזרחי בלבד, גיבש המשרד בשיתוף השותפים המנויים בהחלטת הממשלה מספר 592, את התוכנית האסטרטגית.

הצגת התוכנית מתבססת, כאמור, על החלטת ממשלה מספר 592 אותה יזמה השרה להגנת הסביבה סילמן, כחלק ממהלך, אשר נועד לספק מענה מתואם, מתוקצב ורב-מערכתי לאחד ממוקדי זיהום האוויר החמורים בישראל, המשפיעים על איכות ובריאות כלל הציבור בישראל.

עיקרי התוכנית:

• חקיקה חדשה: קידום תשעה דברי חקיקה ייעודיים, חמישה במסגרת צווים לאזור ועוד ארבעה בתקנוני המועצות המקומיות, אשר יחזקו את סמכויות הפיקוח והאכיפה ויגדילו קנסות לעברייני סביבה.

• אכיפה וביטחון סביבתי: הרחבת מערך האכיפה בשטחי C ו-B תוך שילוב המשטרה, צה”ל ומערכת הביטחון במשימות הגנה על הסביבה, לרבות הקמת צוות קבוע (שאיננו של המשרד להגנת הסביבה) לליווי פעילות אכיפה בשטח.

• מוקד אחוד לדיווחים: הקמת מוקד 24/7 שירכז פניות ודיווחים על מפגעים סביבתיים בשיתוף כבאות והצלה, המנהל האזרחי ומשטרת ישראל, לצד מוקד ייעודי חדש במנהל האזרחי.

• תשתיות סביבתיות: הקמת תשתיות לטיפול בפסולת, ובהן אתר ראמון שיכלול מתקני מיון, טיפול והטמנה, מתקני השבה לאנרגיה, תחנות מעבר ואתרי טיפול בפסולת אורגנית.

• ניטור ובריאות הציבור: הרחבת מערך ניטור האוויר גם בתחומי יו”ש, הקמת שלוש תחנות ניטור חדשות והמשך מעקב של משרד הבריאות אחר ההשפעות הבריאותיות של המפגעים.

• שיתוף פעולה בינלאומי: גיבוש תוכנית פעולה מול הקהילה הבין לאומית ומדינות תורמות לצורך מימון פרויקטים סביבתיים בקרב תושבי איו״ש, למניעת מפגעים חוצי גבולות.

השרה להגנת הסביבה, עדית סילמן אמרה לאחר הצגת התוכנית כי “זוהי בשורה לתושבי האזור ולמדינת ישראל כולה - יהודה ושומרון היא לא חצר אחורית סביבתית של מדינת ישראל, לא עוד טרור סביבתי ומציאות של עשן, ריח וזיהום מעבר לגדר. נפעל בנחישות: נחזק אכיפה, נקים תשתיות מודרניות ונעצור את השריפות".