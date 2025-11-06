ויטקוף: הערב נכריז על מדינה נוספת שמצטרפת להסכמי אברהם

סטיב ויטקוף, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למזרח התיכון, אמר הערב (חמישי) כי מדינה נוספת מצטרפת להסכמי אברהם, וצפויה להכריז על כך - כבר הערב.

הוא לא פירט באיזו מדינה מדובר, אולם לפי שעה ידוע על מספר מדינות שבהן דובר כי יצטרפו בקרוב להסכמים. אלו בין היתר אזרבייג'ן ואינדונזיה - שביקור של נשיא אינדונזיה בישראל בוטל ברגע האחרון בערב שמחת תורה האחרון.

יצויין כי ביום שישי האחרון הביע טראמפ אופטימיות באשר להרחבת הסכמי אברהם, ואמר כי הוא מצפה להצטרפות של מדינות נוספות מהמזרח התיכון – ובראשן ערב הסעודית.

בריאיון לרשת “פוקס ביזנס” בשבוע שעבר אמר טראמפ: “אני מצפה להתרחבות הסכמי אברהם בקרוב. לא רוצה לומר מיד – אבל בקרוב. המדינות שהצטרפו מרוויחות מזה מאוד".

הנשיא הוסיף כי סעודיה מהווה מפתח להמשך התהליך: "אני מקווה שסעודיה תצטרף, ואני חושב שברגע שהיא תצטרף – כולם יצטרפו".

לדבריו, בימים האחרונים התקיימו שיחות חיוביות עם ריאד: "הסעודים אותתו שהם מעוניינים. הם לא יכלו לעשות את זה בזמן המלחמה, כשאיראן עדיין פעלה ככוח מרכזי, אבל עכשיו זה בהחלט אפשרי".

הצהרותיו של טראמפ מגיעות על רקע דיווחים ב־Financial Times, לפיהם ארצות הברית מנהלת עם סעודיה שיחות מתקדמות על חתימת הסכם הגנה ביטחונית, דומה לזה שנחתם לאחרונה עם קטאר. לפי הדיווח, ההסכם יכלול ערבויות ביטחוניות הדדיות, שיתוף פעולה מודיעיני והרחבת שיתופי הפעולה הצבאיים באזור.

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן צפוי להגיע לבית הלבן בחודש הבא – ביקורו הראשון בארצות הברית מאז 2018 – ובמהלכו ייתכן שתיחתם העסקה. מקורות אמריקניים ציינו כי מדובר בהסכם “איתן” שנועד לבסס את מעמדה של סעודיה כשותפה מרכזית ביציבות האזורית וביטחון המפרץ.

גורם בכיר בממשל טראמפ אישר כי “מתקיימים דיונים לקראת חתימה מסוימת כשבן סלמאן יגיע, אך הפרטים עדיין אינם סופיים".

בריאיון הדגיש טראמפ כי הסכמי אברהם – שנחתמו בתקופת כהונתו הראשונה והובילו לנורמליזציה בין ישראל, איחוד האמירויות ובחריין – ממשיכים להוות בסיס למדיניות החוץ האמריקנית במזרח התיכון.

“הסכמי אברהם הם דבר מדהים,” אמר הנשיא, “והם יסייעו להביא שלום בר קיימא במזרח התיכון".

במחלקת המדינה האמריקנית סירבו להגיב ישירות לשאלות על פרטי ההסכם המתגבש עם סעודיה, אך הדגישו כי שיתוף הפעולה הביטחוני בין וושינגטון לריאד הוא “אבן יסוד באסטרטגיה האזורית שלנו”.

סעודיה ניהלה בשנים האחרונות מגעים ממושכים עם ארצות הברית במטרה להשיג ברית הגנה דומה, כחלק מניסיון לקדם נורמליזציה עם ישראל. המהלך הוקפא בעקבות מתקפת חמאס באוקטובר 2023, לאחר שבן סלמאן האשים את ישראל ב“רצח עם בעזה” והבהיר כי הסכמים ייחתמו רק לאחר שתוקם מדינה פלסטינית.

כעת, לאחר סיום המלחמה והסכם הפסקת האש, ניכרת חזרה לערוצים המדיניים שהוקפאו. טראמפ, ששב לבית הלבן בנובמבר 2024, מוביל את המגעים המחודשים ומצהיר כי הוא רואה בכך יעד אסטרטגי מרכזי לקדנציה השנייה שלו.

“זה עידן חדש,” אמר טראמפ בסיום הריאיון. “אני מאמין שבקרוב מאוד נראה את סעודיה – ועוד מדינות – מצטרפות להסכמי אברהם. זה מה שיביא שלום אמיתי למזרח התיכון".