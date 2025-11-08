במהלך שבת קודש, ארגון הטרור הרצחני חמאס, השיב את גופת החלל הישראלי ליאור רודאיף הי"ד. במקביל דווח על מציאת גופתו של הדר גולדין הי"ד.
רודאיף הי"ד, נרצח בשבעה באוקטובר על ידי חמאס וגופתו הוחזקה במנהרות בעזה ובשבת כאמור היא הושבה לישראל.
נכון להערב (מוצאי שבת קודש) יש בידי רוצח חמאס ארבעה חללים חטופים ישאליים וגופה נוספת של חטוף זר.
במהלך חיפושים שנעשו בימים האחרונים באיזור רפיח, חמאס טען שמצא עוד גופה של חוף ישראלי.
על דיווחים שונים מהרצועה מדובר בגופתו של החייל הדר גולדין הי"ד, שמשפחתו מחכה כבר שנים רבות לחזרתו - 11.5 שנים.
יצוין כי על פי הדיווח באל-ג'זירה, יחד עם גופתו של גולדין הי"ד (במידה והם לא משקרים) אותרו גם גופות שישה מחבלים. עם צאת השבת, הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע לבית משפחת גולדין.
ממשרד ראש הממשלה נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחתו של החטוף החלל, רס"ב (במיל') ליאור רודאיף ז"ל, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו. ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת רודאיף ושל כל משפחות החטופים החללים".
עוד נמסר: "הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם".
רודאיף ז״ל נולד בארגנטינה וכשהיה בן שבע עלה לישראל עם משפחתו, היישר לקיבוץ ניר יצחק שם בנה את ביתו. קרוביו מספרים שהיה אדם של נתינה לכל סובביו ואף התנדב במשך 40 שנה כנהג אמבולנס במועצה אזורית אשכול וכחבר כיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק.
הוא נהג תמיד להתנדב ראשון ולהושיט יד למי שהיה צריך. משפחתו מתארת אותו כאדם ישר, עם עיני תכלת, חיוך גדול בעל חזות של מצ'או ארגנטיאני ולב ענק. איש של נתינה, שאהב לרכב על אופניים.
ליאור היה נשוי לאשתו, יפה, במשך 38 שנה, ולהם ארבעה ילדים ושלושה נכדים. בבוקר השבעה באוקטובר ליאור שמע יריות מחוץ לביתו ויצא מיד לסייע, כיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק נלחמה בגבורה סמוך לשער הקיבוץ והצליחו לבלום מחבלים רבים. לאחר קרב עיקש, ליאור נהרג ונחטף יחד עם טל חיימי ז״ל שהושב לקבורה.
בן 61 בנופלו, ליאור הותיר אחריו את אשתו יפה, את ארבעת ילדיו נעם, נדב, בר ובן ואת שלושת נכדיו, תומר, דגן ושי.
0 תגובות