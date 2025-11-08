במהלך שבת קודש, ארגון הטרור הרצחני חמאס, השיב את גופת החלל הישראלי ליאור רודאיף הי"ד. במקביל דווח על מציאת גופתו של הדר גולדין הי"ד.

רודאיף הי"ד, נרצח בשבעה באוקטובר על ידי חמאס וגופתו הוחזקה במנהרות בעזה ובשבת כאמור היא הושבה לישראל.

נכון להערב (מוצאי שבת קודש) יש בידי רוצח חמאס ארבעה חללים חטופים ישאליים וגופה נוספת של חטוף זר.

במהלך חיפושים שנעשו בימים האחרונים באיזור רפיח, חמאס טען שמצא עוד גופה של חוף ישראלי.

על דיווחים שונים מהרצועה מדובר בגופתו של החייל הדר גולדין הי"ד, שמשפחתו מחכה כבר שנים רבות לחזרתו - 11.5 שנים.

יצוין כי על פי הדיווח באל-ג'זירה, יחד עם גופתו של גולדין הי"ד (במידה והם לא משקרים) אותרו גם גופות שישה מחבלים. עם צאת השבת, הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע לבית משפחת גולדין.

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחתו של החטוף החלל, רס"ב (במיל') ליאור רודאיף ז"ל, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו. ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת רודאיף ושל כל משפחות החטופים החללים".

עוד נמסר: "הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם".