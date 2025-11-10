מעצרו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד הוארך עד יום חמישי

פרשת "יד לוחצת יד": בית משפט השלום בראשון לציון האריך היום (שני) בארבעה ימים את מעצרו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, והוא יישאר במעצר עד יום חמישי.

במהלך הדיון, ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו בתשעה ימים, אך כאמור השופטת דורית סבן נוי נענתה חלקית לבקשה.

נציגת המשטרה בדיון, רפ"ק רונית בירס, אמרה כי מאז הארכת המעצר הקודמת, נחקרו 54 חשודים ונגבתה עדות מ-74 עדים. לדבריה, "חלה התקדמות משמעותית בחקירה, עלו ממצאים שיש בהם כדי לחזק את החשדות".

היא סיפרה כי בתחילה ארנון בר דוד הכחיש כל קשר כספי עם גבאי, אך לאחר שהוטחה בו הקלטה, הוא אישר כי קיבל ממנו כספים במזומן במספר הזדמנויות. לטענתו, מדובר ב"הלוואה שלא הוחזרה".

לטענת המשטרה, גבאי מסר גרסה סותרת והסתבך עם תשובותיו.

סנגורו של ארנון בר-דוד, עו"ד מיכה פטמן, אמר בדיון כי "מדובר בשלוש הלוואות בלבד, כל אחת על סך 10,000 שקלים". לטענתו, "החקירה בעניין קבלת 30 אלף השקלים מוצתה". הוא הוסיף וטען כי יאח"ה עושה "מעשה דייג כדי לצוד עדים נגד בר דוד, כולל אנשים שמעולם לא פגשו אותו".

השופטת דורית סבן נוי העירה במהלך הדיון לעו"ד פטמן כי החשד הסביר לא נותר כשהיה. לדבריה, "הוא היה מחוזק - וכעת התחזק עוד יותר ומתקרב לשלב של ראיות לכאורה".

בהחלטתה, ציינה השופטת כי מצבו של בר דוד "נראה לא טוב", והורתה לשב"ס להעניק לו טיפול רפואי הולם. היא ציינה בהחלטתה כי "התמונה המצטיירת מדאיגה". השופטת הוסיפה כי דומה שההסתדרות "נוהלה כעסק פרטי, שבו מונו אנשים לתפקידי מפתח לעיתים ללא כישורים מינימליים". היא הדגישה כי "החשד הסביר למערכת שוחדית בין החשודים התחזק משמעותית".