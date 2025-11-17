הסדרה כוללת חמישה סרטונים קצרים העוסקים במצבים רפואיים נפוצים: דיכאון וחרדה, בעיות ודלקות פרקים ודלקות, הפרעות בדיבור אצל ילדים, אוטיזם ואפילפסיה. כל סרטון מציג בצורה ברורה ורגישה את הסימנים המזהים, ההשפעה על החיים ובעיקר - את הזכויות הכספיות המגיעות מהביטוח הלאומי, חברות הביטוח ומס הכנסה.

"אנשים רבים לא מודעים לכך שמצבים רפואיים שכיחים כמו דיכאון או בעיות פרקים מזכים אותם בקצבאות של אלפי שקלים בחודש", מסבירים בחברה. "הבעיה המרכזית היא שתהליך מימוש הזכויות מורכב וסבוך, והרוב נכשלים בניסיון הראשון ומוותרים".

הייחוד של שלכם טמון בליווי המקצועי הצמוד שהיא מעניקה - החל מבניית תיק רפואי מלא, דרך הכנה לוועדות הרפואיות ועד למיצוי מלוא הזכויות.

החברה עובדת בשיטת "תשלום לפי הצלחה" - רק אם התביעה מאושרת, מה שמעיד על הביטחון ביכולותיה.