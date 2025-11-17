כיכר השבת
לממש זכויות

סדרת סרטונים חדשה מגלה: אלפי משפחות מפסידות זכויות רפואיות בשווי מיליונים

מחקרים מגלים כי רק כ-  30% מהזכאים לקצבאות נכות בישראל מממשים את זכויותיהם במלואן. חברת "שלכם - מימוש זכויות", הפועלת מעל עשור בתחום, יוצאת בסדרת סרטוני מידע והכוונה ייחודיים שנועדה לשנות את המצב

נש
מקודם |
אילוסטרציה (צילום: AI)

הסדרה כוללת חמישה סרטונים קצרים העוסקים במצבים רפואיים נפוצים: דיכאון וחרדה, בעיות ודלקות פרקים ודלקות, הפרעות בדיבור אצל ילדים, אוטיזם ואפילפסיה. כל סרטון מציג בצורה ברורה ורגישה את הסימנים המזהים, ההשפעה על החיים ובעיקר - את הזכויות הכספיות המגיעות מהביטוח הלאומי, חברות הביטוח ומס הכנסה.

פרק ראשון - דכאון

פרק שני - כאבי פרקים

פרק שלישי - קשיי שפה

פרק רביעי - אוטיזם

פרק חמישי - אפילפסיה

"אנשים רבים לא מודעים לכך שמצבים רפואיים שכיחים כמו דיכאון או בעיות פרקים מזכים אותם בקצבאות של אלפי שקלים בחודש", מסבירים בחברה. "הבעיה המרכזית היא שתהליך מימוש הזכויות מורכב וסבוך, והרוב נכשלים בניסיון הראשון ומוותרים".

הייחוד של שלכם טמון בליווי המקצועי הצמוד שהיא מעניקה - החל מבניית תיק רפואי מלא, דרך הכנה לוועדות הרפואיות ועד למיצוי מלוא הזכויות.

החברה עובדת בשיטת "תשלום לפי הצלחה" - רק אם התביעה מאושרת, מה שמעיד על הביטחון ביכולותיה.

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר