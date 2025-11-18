איחוד הצלה פתח בקמפיין לאומי למען שיקומו של בר ובני משפחתו

בשיירה מכובדת שארגנו לו חבריו מאיחוד הצלה, ושלא השאירה עין אחת יבשה, בר קופרשטיין, חזר סוף סוף לביתו בחולון.

שובו של בר מהשבי, בחג הסוכות האחרון, היווה רגע של נס לאומי, עדות לנחישות ולרוח הבלתי נשברת של עם ישראל.

משפחת קופרשטיין שילמה מחיר כבד על תרומתה לחברה: לפני שש שנים, אבי המשפחה, טל קופרשטיין, מתנדב מסור של איחוד הצלה, נפצע באורח אנוש כשיצא לסייע לילדה שהייתה במצוקה רפואית. פציעותיו הקשות הותירו אותו משותק, והמשפחה מתמודדת מאז עם טיפולים מורכבים.

בר, הבן, נשא בנטל במקום אביו עד שנחטף, וכעת, לאחר השנים הקשות של בר בשבי, מצבה של המשפחה התדרדר והיא זקוקה לתמיכה דחופה, אוהבת וקולקטיבית, כדי להתאושש ולבנות מחדש את חייה.

סיפורה של המשפחה היקרה הזאת, נגע בלב של כולנו – זוהי האחריות של כל אחת ואחד מאיתנו, לעמוד כעת לצד מי שמסרו נפשם למעננו.

כאמור, איחוד הצלה השיק היום קמפיין גיוס תרומות מיוחד ומרגש, שיסייע למשפחה בכיסוי הוצאות המחיה, שיקום נפשי ופיזי, והמשך הטיפול הרפואי.

כל תרומה, גדולה כקטנה, תקרב את המשפחה האמיצה הזו צעד אחד נוסף לריפוי ולשגשוג. יחד, נוכל להפוך את כאבם לכוח.

