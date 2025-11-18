גל חום בדרך לישראל: הטמפרטורות יזנקו וייעשה שרבי בכל הארץ

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה בהיר בדרך כלל. הטמפרטורות יעלו ויעשו גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום בהרי הצפון.

ייתכן אובך בעיקר בהרים ובמזרח. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום בהרי הצפון. ייתכן אובך.

ביום חמישי, יהיה חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. עדיין ייתכן אובך.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-22

תל אביב: 15-28

באר שבע: 15-26

חיפה: 18-25

טבריה: 16-27

צפת: 12-20

אילת: 20-30