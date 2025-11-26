הפרשה שמטלטלת את המשטרה: המפכ"ל דני לוי צפוי לבקש ממפקד להב 433 ניצב מני בנימין להאריך את חופשתו, ברקע החשדות נגדו בנוגע להפרת אמונים ולשימוש לרעה בכוח המשרה, כך דווח בחדשות 13.

על פי הפרסום הערב (רביעי) המפכ"ל צפוי לקבל עדכון מפורט היכן עומדת חקירת מח"ש בעניינו של הבכיר, העדכון יישען על עדות בכירים בארגון, כמו ראש אגף החקירות ומפקד יאחב"ל.

בנוסף צויין כי חקירת מח"ש שנפתחה בעניין, צפויה עוד להימשך במשך מספר שבועות - עד לסיומה.

אמש דיווחנו כי המחלקה לחקירות שוטרים זימנה שורת בכירים במשטרה לעדות פתוחה במסגרת החשדות נגד מפקד להב 433. בין הבכירים שזומנו להעיד ניצב בועז בלט, ראש אגף החקירות ותת ניצב אסף צור, מפקד יאחב"ל, היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית.

גורם בכיר במערכת אכיפת החוק אמר ל-N12: "החקירה הזו התנהלה באופן סמוי במשך חודשים ארוכים, ספק גדול אם נראה את ראש להב חוזר לתפקידו".

על פי הדיווח של לירן תמרי, החקירה נגד מני בנימין ראש להב 433 מתמקדת בחשד שקידם את קרוב משפחתו המשמש כיום כראש זרוע חקירות ביאחב״ל. דרגת הקרבה בין בנימין לקצין המקודם: בן דוד של אשתו.