כיכר השבת
חוסר אמון בארגון 

מסעירה את משטרה: המפכ"ל צפוי להאריך את חופשתו של המפקד הבכיר | זו הסיבה 

ברקע סיום חופשתו, מפכ"ל המשטרה צפוי לבקש ממפקד לה"ב 433 שנעצר בחשד להפרת אמונים - להאריך את החופשה שלקח, במטרה להמשיך בחקירת הפרשה שמזעזת את הארגון (משטרה)

משרדי להב 433 (צילום: Moshe Shai/FLASH90)

הפרשה שמטלטלת את המשטרה: המפכ"ל דני לוי צפוי לבקש ממפקד להב 433 ניצב מני בנימין להאריך את חופשתו, ברקע החשדות נגדו בנוגע להפרת אמונים ולשימוש לרעה בכוח המשרה, כך דווח בחדשות 13.

על פי הפרסום הערב (רביעי) המפכ"ל צפוי לקבל עדכון מפורט היכן עומדת חקירת מח"ש בעניינו של הבכיר, העדכון יישען על עדות בכירים בארגון, כמו ראש אגף החקירות ומפקד יאחב"ל.

בנוסף צויין כי חקירת מח"ש שנפתחה בעניין, צפויה עוד להימשך במשך מספר שבועות - עד לסיומה.

אמש דיווחנו כי המחלקה לחקירות שוטרים זימנה שורת בכירים במשטרה לעדות פתוחה במסגרת החשדות נגד מפקד להב 433. בין הבכירים שזומנו להעיד ניצב בועז בלט, ראש אגף החקירות ותת ניצב אסף צור, מפקד יאחב"ל, היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית.

גורם בכיר במערכת אכיפת החוק אמר ל-N12: "החקירה הזו התנהלה באופן סמוי במשך חודשים ארוכים, ספק גדול אם נראה את ראש להב חוזר לתפקידו".

על פי הדיווח של לירן תמרי, החקירה נגד מני בנימין ראש להב 433 מתמקדת בחשד שקידם את קרוב משפחתו המשמש כיום כראש זרוע חקירות ביאחב״ל. דרגת הקרבה בין בנימין לקצין המקודם: בן דוד של אשתו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר