המחלקה לחקירות שוטרים זימנה שורת בכירים במשטרה לעדות פתוחה במסגרת החשדות נגד מפקד להב 433. בין הבכירים שזומנו להעיד ניצב בועז בלט, ראש אגף החקירות ותת ניצב אסף צור, מפקד יאחב"ל, היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית.

גורם בכיר במערכת אכיפת החוק אמר ל-N12: "החקירה הזו התנהלה באופן סמוי במשך חודשים ארוכים, ספק גדול אם נראה את ראש להב חוזר לתפקידו".

על פי הדיווח של לירן תמרי, החקירה נגד מני בנימין ראש להב 433 מתמקדת בחשד שקידם את קרוב משפחתו המשמש כיום כראש זרוע חקירות ביאחב״ל. דרגת הקרבה בין בנימין לקצין המקודם: בן דוד של אשתו.

כזכור, ברביעי שעבר נחקר ניצב בנימין בשנית, והפעם ייחסו לו במח"ש חשד לפיו הוא סייע לקרוב משפחה נצ"מ תומר שטראוס לקבל קידום ותפקיד ביאחב"ל. בעקבות חקירתו השנייה - יממה לפני שאמור היה ניצב בנימין לחזור לכאורה לתפקידו, הוא הודיע על החלטתו לצאת לחופשה עד סוף השבוע.

בחמישי הקרוב היה אמור מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי לקבל החלטות בעניינו של ראש להב 433 ועתה נחשפות עדויות נוספות ופרטים מהחקירה שמפחיתים משמעותית את הסיכויים לשובו של ניצב בנימין לתפקידו.