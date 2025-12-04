האם ניהול קהילה הוא למעשה ניהול עסק לכל דבר? זו השאלה שעמדה במרכז המפגש המקצועי של מרכז "ראש הקהל" שערך השבוע ארגון 'אחוות תורה' בזום עבור עשרות גבאים ומנהלי קהילות. את המפגש הוביל רוני אפטר, מנכ"ל חברת OTE Connect ומומחה לאוטומציה, שהציג תזה חדשנית: "לנהל קהילה זה לנהל אופרציה, ולפעמים זה אפילו קשה יותר מלנהל עסק. בעסק הלקוחות משלמים ויש חוזים, בקהילה יש רגש ודינמיקה אנושית מורכבת".

במרכז ההדרכה עמדה הדגמה חיה של כלי העבודה Airtable, באמצעותו בנה אפטר בשידור חי מערכת ניהול מותאמת לבית כנסת. המשתתפים נחשפו לדרכים פשוטות להחליף את הזיכרון האנושי ואת הפתקים המקומטים בכיס במערכת דיגיטלית חכמה.

המערכת שהוצגה יודעת לסנכרן במקום אחד את כל המידע הקריטי: מי חוגג בר מצווה בקרוב, למי יש 'יארצייט' השבוע, ומתי בפעם האחרונה חבר הקהילה קיבל עלייה לתורה.

"המטרה היא לא הטכנולוגיה עצמה, אלא היכולת לפנות זמן", הסביר אפטר למשתתפים. "כשאתה לא צריך לבזבז אנרגיה בלזכור למי הבטחת 'מפטיר', אתה פנוי לראות את האנשים, להתייחס אליהם ולהשקיע בנשמה של הקהילה ". התגובות בקרב הגבאים היו נלהבות. עבור רבים מהם, המעבר מניהול ידני או שימוש באקסלים מפוזרים למערכת המנהלת "תיק מתפלל" מלא, מהווה בשורה של ממש שתשדרג את רמת השירות והיחס האישי בקהילות אחוות תורה ברחבי הארץ.