הרס מוחלט: שר החקלאות דיכטר יוצא לקרב בלימה נגד רפורמת החלב

שר החקלאות, אבי דיכטר, פתח ב"בליץ" חסר תקדים בניסיון להפיל את רפורמת החלב של משרד האוצר, שאמורה לעלות להצבעה בממשלה היום (יום חמישי). דיכטר שיגר מכתבים נזעמים לראש הממשלה, בנימין נתניהו, וליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בדרישה מיידית להסיר את הנושא מסדר היום.

דיכטר טוען כי אנשי האוצר "לא אמרו אמת בלשון המעטה" ליועמ"שית כשאמרו שהתקיימו עמו דיונים מקצועיים בנוגע לרפורמה. השר המשיך ותקף: "שום דיון או הידברות לא קוימה עמי בנושא על ידי שר האוצר או מי מאנשיו".

הרפורמה תיעצר- הציבור ישלם

רפורמת החלב, אותה מנסה שר החקלאות אבי דיכטר להוריד מסדר היום, מקודמת על ידי משרד האוצר במטרה מוצהרת לטפל ביוקר המחיה במשק. מטרתה של התוכנית היא הוזלת מחירי החלב לצרכן.

על פי משרד האוצר, יעד זה יושג באמצעות רפורמה עמוקה שעיקריה הם ביטול מנגנון התכנון הממשלתי במשק החלב ופתיחת השוק ליבוא מוצרי חלב ללא מכס. פתיחת השוק ליבוא חופשי אמורה להגביר את התחרות ולהביא להורדת המחירים על מדף החלב.

במכתבו לנתניהו, דיכטר הזהיר כי ההחלטה העומדת על הפרק "אינה מבוססת מקצועית" ועלולה "להביא להרס מוחלט של משק החלב". משרדו מזהיר כי הרפורמה תוביל ל"תלות מוחלטת ביבוא מוצרים בסיסיים ממדינות זרות", מה שעלול לערער את ביטחון המזון הלאומי בימים מורכבים אלה, תוך פגיעה בלתי מידתית בתעסוקה בפריפריה ובכספי הציבור (למעלה ממיליארד ש"ח).

בניסיון לעצור את המהלך הדרמטי, הציע דיכטר להקים צוות בין-משרדי מקצועי (שיכלול את שרי החקלאות, הכלכלה והאוצר) שיגבש בתוך 90 ימים תוכנית התייעלות חלופית, במקום הרפורמה שהנחית האוצר. מנגד, גורמים במשרד האוצר טוענים כי דיכטר פועל באיחור מכיוון ש"הוא החרים את הדיונים חודשים לפני פרסום הרפורמה".