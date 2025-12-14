'קשקאש' הופכת את הטלפון שלכם (גם הכשר!) לארנק לכסף מזומן

מכירים את ההמצאות הגאוניות האלו שבבת אחת משדרגות לרמה אחרת לגמרי את חיי היומיום שלכם? שמשתלבות בחיים כל כך מהר, יעיל וקל שקשה להאמין שפעם הסתפקתם בפחות? אז 'קשקאש'. שירות התשלומים הראשון והיחיד מסוגו בארץ שאינו דורש כרטיס אשראי ומעביר עבורכם כספים לכל יעד בלחיצת כפתור בטלפון, הוא לא פחות מעידן חדש. תשאלו את מעל מיליון הישראלים שהצטרפו לקשקאש תוך חודשים ספורים וכבר רגילים לשלם, לקנות ולהפקיד בן רגע, בלי להיות תלויים עוד לעולם במזומנים ובכרטיסים.

עם קשקאש, תוכלו למשוך כסף מחשבון הבנק שלכם אל הטלפון, לשלם בחנויות פיזיות ומקוונות, להעביר כספים למשפחה ולחברים, להפקיד סכומים בבנק, לעקוב ולנהל את ההוצאות, ובקיצור לשלוט בכף ידכם על ההתנהלות הכלכלית שלכם. הכול כלול בנייד שלכם ומאובטח היטב בסיסמה שידועה רק לכם. מה לא כלול? סוף סוף לא תצטרכו לדאוג שהארנק יאבד, שהכספומט יהיה תפוס, שכרטיס האשראי ייגנב, שהפרטים שלכם ייפרצו, שקיבלתם שטרות מזויפים, שאתם או הילדים תיתקעו בלי מזומן זמין. לא תתגעגעו לזה, נכון?

לשנות את כללי הארנק

תנו לנו לסכם לכם את מה שקשקאש עושה בשבילכם:

משמש ככספומט מהטלפון, שמאפשר למשוך מיידית כסף אמיתי מהעו"ש לחשבון הקשקאש שלכם ולהיפך, בכל מקום וזמן;

מהווה אמצעי תשלום בחנויות ורשתות בכל הארץ, כולל המותגים הכי מוכרים, בקניות בחנויות עצמן וברכישות אונליין;

מעביר מזומן לאחרים, מרחוק או עם החידוש העולמי - העברה באמצעות הצמדת שני טלפונים זה לזה;

מותאם גם לילדים ומאפשר העברת דמי כיס, מעקב הוצאות משפחתי, הגדרת תקרת רכישות ועוד;

מעניק שליטה מלאה על התשלומים, בלי אשראי שיורד בסוף החודש, ועם צפייה ברכישות ובקבלות ללא ניירת מיותרת;

מונע חריגה מהתקציב ומעודד צרכנות נבונה, כי בקשקאש אין מינוסים והלוואות, כך שאתם מוציאים רק ממה שיש;

מפרגן לכם במבצעים, כסף מתנה לחשבון ועוד הטבות שוות.

קשקאש פועל במגוון סוגי טלפונים לאחר הורדה קצרה (חפשו אותו בחנויות היישומונים), ועובד גם בטלפונים כשרים באמצעות חיוג למספר 8122*. הוא חינמי לחלוטין, בלי דמי שימוש ובלי עמלות. מתאים לכם שהוא גם יחלק לכם דמי חנוכה? שימו לב: המצטרפים לקשקאש עד 'זאת חנוכה', ב' בטבת (22.12), יקבלו במגוון רשתות ומותגים 25% הנחה אוטומטית על המחיר הסופי (זה שמוצג בקופת החנות) עד לקנייה מצטברת של 200 ₪ - כלומר עד 50 ₪ במתנה! המבצע בכפוף לתקנון ולתשלום באמצעות קשקאש כמובן. חג אורים שמח ומשתלם!