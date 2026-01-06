התחזית: עלייה נוספת בטמפרטורות | החורף חוזר בסוף השבוע

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. במישור החוף ובשפלה תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

במהלך הלילה ישרור ערפל במישור החוף הדרומי ובדרום השפלה ויתכנו הגבלות ראות גם במישור החוף המרכזי. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בצפון הארץ ובהרי המרכז תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.

ביום חמישי, מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום שישי, במהלך הבוקר יחל לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים בודדות בצופן הארץ ובמרכזה שיתפשט בהדרגה לצפון הנגב. ינשבו רוחות מערביות חזקות. משעות הצהרים במדבר יהודה וים המלח קיים חשש לשיטפונות . הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 8-19

חיפה: 15-21

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 13-22