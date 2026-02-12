כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית לסוף השבוע: חם מהרגיל, רוחות חזקות וסופות חול

עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה | ינשבו רוחות חזקות ויעשה אביך, בדרום הארץ יתחוללו סופות חול • התחיזת המלאה לסוף השבוע (מזג האוויר)

כיכר השבת
(צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (חמישי) יהיה היום: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות חזקות ויעשה אביך, בדרום הארץ יתחוללו סופות חול.

אחה"צ יחל לרדת גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות בעיקר בצפון הארץ ובשעות הלילה יתפשט למרכז הארץ.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. בבוקר עדיין ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון הארץ. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל בעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 11-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 13-22

חיפה: 15-21

טבריה: 14-22

צפת: 11-15

אילת: 23-26

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר