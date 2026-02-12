התחזית לסוף השבוע: חם מהרגיל, רוחות חזקות וסופות חול

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה היום: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות חזקות ויעשה אביך, בדרום הארץ יתחוללו סופות חול.

אחה"צ יחל לרדת גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות בעיקר בצפון הארץ ובשעות הלילה יתפשט למרכז הארץ.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. בבוקר עדיין ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון הארץ. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל בעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 11-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 13-22

חיפה: 15-21

טבריה: 14-22

צפת: 11-15

אילת: 23-26