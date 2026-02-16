כיכר השבת
מתי החורף יחזור?

קיץ באמצע החורף: חם עד שרבי בכל רחבי הארץ, ייתכן אובך | התחזית המלאה

לפי תחזית מזג האוויר, בשעות הבוקר בהרי הצפון עדיין ינשבו רוחות מזרחיות חזקות | תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי | יתכן אובך בעיקר במזרח הארץ (מזג האוויר)

הכותל המערבי, אתמול (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. בשעות הבוקר בהרי הצפון עדיין ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. יתכן אובך בעיקר במזרח הארץ.

הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. הרוחות יתחזקו. יתכן אובך. לקראת בוקר בדרום מישור החוף ובצפון הנגב יתכנו הגבלות ראות.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה משמעותית בטמפרטורות. בצפון הארץ ובמרכזה יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. משעות אחר הצהריים יתכן אובך.

ביום רביעי, במהלך היום צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הרוחות יתחזקו. בדרום הארץ ובמרכזה יעשה אביך. הטמפרטורות יהיו ללא שינויי ניכר.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-24

תל אביב: 15-26

באר שבע: 12-30

חיפה: 18-24

טבריה: 14-24

צפת: 13-20

אילת: 21-30

