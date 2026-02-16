הכותל המערבי, אתמול ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. בשעות הבוקר בהרי הצפון עדיין ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. יתכן אובך בעיקר במזרח הארץ.