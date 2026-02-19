כיכר השבת
התחזית המלאה

מזג אוויר הפכפך: היום - התקררות ובסוף השבוע חם מהרגיל

לפי תחזית מזג האוויר,  ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות | בשבת קודש:  הטמפרטרות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה (מזג האוויר)

כיכר השבת
שער שכם בירושלים, אתמול (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית במהלך הלילה תנשבנה רוחות ערות בהרי הצפון.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה בהיר עם עליה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון ובהרי המרכז. יתכן אובך בעיקר במזרח הארץ. בלילה ישרור ערפל במישור החוף, בשפלה וצפון הנגב.

ביום שבת קודש, לאחר התפזרות הערפילים יעשה מעונן חלקית. הטמפרטרות עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר בהרי הצפון הארץ עדיין יינשבו רוחות מזרחיות חזקות. עדיין ייתכן אובך בעיקר במזרח הארץ. משעות אחר הצהריים יתכן טפטוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-13

תל אביב: 12-17

באר שבע: 11-19

חיפה: 13-18

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 15-22

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר