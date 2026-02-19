מזג אוויר הפכפך: היום - התקררות ובסוף השבוע חם מהרגיל

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית במהלך הלילה תנשבנה רוחות ערות בהרי הצפון.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה בהיר עם עליה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון ובהרי המרכז. יתכן אובך בעיקר במזרח הארץ. בלילה ישרור ערפל במישור החוף, בשפלה וצפון הנגב.

ביום שבת קודש, לאחר התפזרות הערפילים יעשה מעונן חלקית. הטמפרטרות עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר בהרי הצפון הארץ עדיין יינשבו רוחות מזרחיות חזקות. עדיין ייתכן אובך בעיקר במזרח הארץ. משעות אחר הצהריים יתכן טפטוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-13

תל אביב: 12-17

באר שבע: 11-19

חיפה: 13-18

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 15-22