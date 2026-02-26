התחזית: גשם מהצפון ועד הדרום, קר מהרגיל לעונה | שלג בחרמון

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים לרדת גשמים מידי פעם. ייתכן גשם מקומי קל בצפון הנגב. בחרמון ירד שלג. ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות. בדרום הארץ ייתכן אובך.

מהצהריים הגשם יתמעט במרכז הארץ. הלילה: מעונן חלקית. צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי קל בעיקר במרכז הארץ ובנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית. עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות עדיין תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 6-12

תל אביב: 12-17

באר שבע: 8-19

חיפה: 12-17

טבריה: 11-18

צפת: 8-12

אילת: 13-23