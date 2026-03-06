שבת גשומה: קור חורפי וגשם ברוב הארץ | התחזית המלאה

מזג האוויר היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מוענן חלקית עד מעונן. לקראת בוקר ייתכן גשם מקומי לאורך החוף.
על פי התחזית, מחר יום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום ראשון, יהיה מעונן חלקית, בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם קל. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-15
תל אביב: 7-19
באר שבע: 6-19
חיפה: 11-18
טבריה: 10-20
צפת: 8-14
אילת: 14-24
