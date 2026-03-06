שבת גשומה: קור חורפי וגשם ברוב הארץ | התחזית המלאה

מטוס נוחת בנתב"ג, אתמול ( צילום: יוסי אלוני/Flash90 )

מזג האוויר היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מוענן חלקית עד מעונן. לקראת בוקר ייתכן גשם מקומי לאורך החוף.