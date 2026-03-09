כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: התחממות בהרים ובפנים הארץ | רוחות ערות, ללא גשם

לפי תחזית מזג האוויר, יהיה מעונן חלקית עד בהיר | תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ (מזג האוויר)

היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר בדרך כלל. לקראת בוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה בהיר בדרך כלל. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות במישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 5-14

תל אביב: 8-17

באר שבע: 6-18

חיפה: 10-18

טבריה: 7-20

צפת: 4-13

אילת: 13-22

