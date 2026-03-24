התחזית: הגשם יתפשט לכל הארץ | החורף יחזור בעוצמה כבר מחר

לקראת הצהריים הגשמים צפויים להתפשט פנימה לצפון הארץ ולמרכזה | מחר: גשמים מלווים בברד מדי פעם | בדרום ינשבו רוחות חזקות | קיימת סכנה חמורה משיטפונות (מזג האוויר)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים לאורך מישור החוף. לקראת הצהריים הגשמים צפויים להתפשט פנימה לצפון הארץ ולמרכזה, ובדרום הארץ ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים.

בשעות הצהריים קיים חשש קל משטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. בחלקו השני של הלילה צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות לאורך מישור החוף, אשר לקראת בוקר צפויים להתפשט פנימה לצפון הארץ ולמרכזה.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, בשעות הבוקר צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים בצפון הארץ ובמרכזה. הגשמים יתפשטו בהדרגה לשאר אזורי הארץ, וילווו בברד מדי פעם. בדרום ינשבו רוחות חזקות. קיימת סכנה חמורה משיטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח. בחרמון ירד שלג. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בלילה קיים סיכוי גבוה גם להצפות במישור החוף המרכזי והדרומי.

ביום חמישי, ממטרים מלווים בסופות רעמים וברד צפויים לרדת ברוב אזורי הארץ. בחרמון ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח, ולהצפות במישור החוף המרכזי, הדרומי ובהרי המרכז. ינשבו רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות יוסיפו לרדת וייעשה קר מהרגיל לעונה. בשעות הערב הגשמים יתמעטו בהדרגה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-14

תל אביב: 11-19

באר שבע: 8-19

חיפה: 13-19

טבריה: 11-19

צפת: 8-12

אילת: 16-25

