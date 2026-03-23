כיכר השבת
השירות המטאורולוגי מזהיר

גשמים, שיטפונות והצפות: ישראל לקראת פסח חורפי במיוחד

מזג אוויר חורפי במיוחד צפוי לפקוד את ישראל בימים הקרובים | בימים רביעי וחמישי צפויים גשמים בעוצמה חזקה, שיטפונות נרחבים בדרום והצפות בחוף המרכזי והדרומי | לקראת פסח יהיה אירוע נוסף של גשמים (בארץ)

1תגובות
אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

השירות המטאורולוגי מודיע על חורפי במיוחד שצפוי לפקוד את ישראל בימים הקרובים.

על פי השירות, ביום שלישי משעות הצהרים ירדו גשמים בפנים הארץ ובהרים, עדיין לא בעוצמה חזקה.

ביום רביעי לקראת צהרים יתחילו לרדת גשמים בעוצמה שתלך ותתחזק לאורך היום, תחילה לאורך גבול ישראל-מצריים, ובמהרה יתפשטו לאזורים נרחבים בדרום ומרכז הנגב ועד לאזור ים המלח.

משעות הצהרים אל תוך הלילה של יום רביעי יש צפי לשיטפונות משמעותיים ונרחבים בנגב, בערבה ונחלי ים המלח אשר יגרמו לשיבושים בכבישים באזור.

בלילה שבין רביעי לחמישי יעבור מוקד הגשמים מערבה לאזור לכיש, צפון מערב הנגב ועוטף עזה. שיא הגשמים צפוי ביום חמישי משעות הבוקר עד הצהרים, כאמור, עם מוקד בחוף הדרומי, הנגב המערבי והצפוני.

לאחר הפוגה בסופ"ש ובתחילת השבוע הבא, יש להיערך לאירוע נוסף של גשמים, הצפות ושיטפונות נוסף לקראת פסח ובפסח עצמו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אוף בדיוק תכננו חופשה..
--

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר