דרמה של ממש בקרב חובבי החזנות בעיר הקודש ירושלים: בית הכנסת ישורון הודיע הערב (שני) כי החזן הנודע, יצחק מאיר הלפגוט יכהן מעתה כחזן הראשי של בית הכנסת המרכזי ישרון בליווי מקהלות. הלפגוט יחליף את החזן ניסים סאאל שכיהן בשלוש השנים האחרונות כחזן הראשי בבית הכנסת.
מבית הכנסת נמסר: "בית הכנסת המרכזי ישרון שמח לבשר לציבור הרחב על הצטרפותו של החזן הדגול, מגדולי חזני דורינו ובעל שם עולמי ואמן תפילה מהשורה הראשונה ר' יצחק מאיר הלפגוט אשר יכהן כחזן הראשי של בית הכנסת המרכזי ישרון בליווי מקהלות.
קהילת בית הכנסת המרכזי ישרון מאמינה כי קולו וניסיונו הרב יתרמו רבות לחיזוק חיי הרוח והתפילה ולרוממות הלבבות בעם ישראל.
הקהילה מבקשת להביע תודה והוקרה עמוקה לחזן ר׳ נסים סאאל על שלוש שנות פעילות יפות ומבורכות בבית הכנסת. במהלך שנות כהונתו תרם רבות לאווירת התפילה, לרוממות הרוח ולחיזוק חיי הקהילה, במסירות, בנעימות ובמקצועיות.
אנו מודים לו מקרב לב על תרומתו החשובה, ומאחלים לו המשך הצלחה רבה בדרכו, שימשיך לשמח לבבות ולהרבות כבוד שמים בכל מקום אשר יפנה".
