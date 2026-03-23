דרמה של ממש בקרב חובבי החזנות בעיר הקודש ירושלים: בית הכנסת ישורון הודיע הערב (שני) כי החזן הנודע, יצחק מאיר הלפגוט יכהן מעתה כחזן הראשי של בית הכנסת המרכזי ישרון בליווי מקהלות. הלפגוט יחליף את החזן ניסים סאאל שכיהן בשלוש השנים האחרונות כחזן הראשי בבית הכנסת.

מבית הכנסת נמסר: "בית הכנסת המרכזי ישרון שמח לבשר לציבור הרחב על הצטרפותו של החזן הדגול, מגדולי חזני דורינו ובעל שם עולמי ואמן תפילה מהשורה הראשונה ר' יצחק מאיר הלפגוט אשר יכהן כחזן הראשי של בית הכנסת המרכזי ישרון בליווי מקהלות.