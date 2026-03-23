כיכר השבת
"שבחי ירושלים את ה'"

דרמה מוסיקאלית בבית כנסת הוותיק: חילופי גברי בתפקיד החזן הראשי

בית הכנסת ישורון הודיע הערב כי החזן הנודע, יצחק מאיר הלפגוט יכהן מעתה כחזן הראשי של בית הכנסת המרכזי ישרון בליווי מקהלות | הלפגוט יחליף את החזן ניסים סאאל שכיהן בשלוש השנים האחרונות כחזן הראשי בבית הכנסת (בארץ)

דרמה של ממש בקרב חובבי החזנות בעיר הקודש ירושלים: בית הכנסת ישורון הודיע הערב (שני) כי החזן הנודע, יצחק מאיר הלפגוט יכהן מעתה כחזן הראשי של בית הכנסת המרכזי ישרון בליווי מקהלות. הלפגוט יחליף את החזן ניסים סאאל שכיהן בשלוש השנים האחרונות כחזן הראשי בבית הכנסת.

מבית הכנסת נמסר: "בית הכנסת המרכזי ישרון שמח לבשר לציבור הרחב על הצטרפותו של החזן הדגול, מגדולי חזני דורינו ובעל שם עולמי ואמן תפילה מהשורה הראשונה ר' יצחק מאיר הלפגוט אשר יכהן כחזן הראשי של בית הכנסת המרכזי ישרון בליווי מקהלות.

קהילת בית הכנסת המרכזי ישרון מאמינה כי קולו וניסיונו הרב יתרמו רבות לחיזוק חיי הרוח והתפילה ולרוממות הלבבות בעם ישראל.

הקהילה מבקשת להביע תודה והוקרה עמוקה לחזן ר׳ נסים סאאל על שלוש שנות פעילות יפות ומבורכות בבית הכנסת. במהלך שנות כהונתו תרם רבות לאווירת התפילה, לרוממות הרוח ולחיזוק חיי הקהילה, במסירות, בנעימות ובמקצועיות.

אנו מודים לו מקרב לב על תרומתו החשובה, ומאחלים לו המשך הצלחה רבה בדרכו, שימשיך לשמח לבבות ולהרבות כבוד שמים בכל מקום אשר יפנה".

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
בושה אני ממש לא מבין מה יש נגש ניסים סל ארי אן אחלה חזן
שלמה
נגד לא נגש סליחה
שלמה
5
כנראה רצה יותר כסף
בדוייי
4
הלפגוט היה לו איזה משרה עד עכשיו?
חכם
3
לאיפה ניסים סאאל הולך? למה בית הכנסת הגדול לא בסיפור?
חובב את שניהם
2
לדעתי זה מינוי של עו"ד רוני זלושינסקי, שמעתי שהוא חזק שם היום.
רנה מגלי
1
ריח טוב מפיץ ריח בכל מקום הלפגוט מיוחד אבל אין על ניסים
משה

